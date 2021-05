Aqara TVOC Air Quality Monitor: Klimasensor mit HomeKit-Anbindung

Mit dem TVOC Air Quality Monitor hat Aqara ein mit HomeKit kompatibles Gerät zur Messung und Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität neu im Programm. Das Zubehör lässt sich nun auch in Deutschland bestellen und wird zum Preis von 48,90 Euro über Amazon angeboten. Zu beachten ist allerdings, dass für die HomeKit-Anbindung ein Smarthome-Hub des Herstellers benötigt wird. Wir haben die unterschiedlichen Zigbee-Hubs von Aqara bereits vorgestellt, zuletzt kam hierzulande der Aqara M2 Hub auf den Markt.

Die von dem neuen Aqara-Zubehör erfassten Messwerte werden gleichermaßen an Smarthome-Systeme übergeben sowie direkt auf dem E-Ink-Bildschirm des Geräts angezeigt. Dabei wird neben den Anzeigewerten für die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit auch die Raumluftqualität als TVOC-Messwert erfasst und auf dem Bildschirm dargestellt. Die Anzeige kann sowohl als 5-Punkte-Skala als auch in Milligramm pro Kubikmeter bereitgestellt und die Anzeige auf dem Display über eine Taste am Gerät gesteuert werden.

TVOC steht für „Total Volatile Organic Compounds“, teils wird bei der Messung der Luftqualität auch schlicht vom VOC-Wert gesprochen, einer Einheit für die Anzahl der in der Raumluft befindlichen organischen Verbindungen.

Wir konnten die Anbindung des neuen Sensors an HomeKit noch nicht testen. Die Messungen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit dürften aber wie bei anderen Sensoren auch als Zahlenwerte an das Smarthome-System übergeben werden. Mit Blick auf die Luftqualität ist anzunehmen, dass hier wie bei Netatmo keine konkreten Werte, sondern eine allgemeinere Einstufung in der Form von beispielsweise „gut“ dargestellt wird. Einen ausführlichen Erfahrungsbericht liefern wir nach.

Der neue Sensor ist dem Hersteller zufolge neben HomeKit auch mit Amazon Alexa, Google Home und IFTTT kompatibel. Wie gewohnt ist die Anbindung an all diese Plattformen mit Einschränkungen verbunden, der detaillierte Abruf aller Messwerte sowie erweiterte Funktionen stehen dann über die Aqara-App zur Verfügung. Die integrierte Batterie ermöglicht eine Laufzeit von einem Jahr.

Aqara setzt bei seinem Smarthome-Zubehör auf das Zigbee-Protokoll. Der Hub selbst wird mit dem Heimnetz und dem bevorzugten Smarthome-System verbunden, die Aqara-Geräte stehen dann über Funk mit dem Hub in Verbindung.