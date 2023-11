Apps von Parcel und SwitchBot verbessern Apple-Watch-Unterstützung

Die Smarthome-Anwendung SwitchBot und die Paketverfolgungs-App Parcel haben in ihren aktuellen Versionen das Zusammenspiel mit der Apple Watch verbessert. Der Fokus liegt in beiden Fällen auf dem Angebot von Zifferblatt-Komplikationen.

Paket-Infos als Komplikation

Nett gemacht ist die Apple-Watch-Komplikation von Parcel. Hier kann man nun auswählen, ob man die Informationen für eine spezielle oder für die jeweils zuletzt hinzugefügte Sendung erhalten will.

Auf der entsprechenden Position auf dem Zifferblatt informieren dann Symbole wie eine Sackkarre oder ein Häkchen über den Sendungsstatus. Tippt man die Komplikation an, dann öffnen sich die Parcel-Infos zur jeweiligen Sendung auf der Apple Watch.

Parcel gehört zu den drei zuletzt von uns vorgestellten derzeitigen Favoriten unter den Paketverfolgungs-Apps. Die Anwendung lässt sich kostenlos laden und nutzen, dann allerdings auf maximal drei Sendungen gleichzeitig limitiert. Gegen eine Jahresgebühr von 5 Euro wird diese Beschränkung aufgehoben und man kann die App darüber hinaus auch werbefrei und mit in Verbindung mit Push-Mittteilungen zum Sendungsstatus verwenden.

SwitchBot-Schnellzugriff vom Zifferblatt aus

Die neue SwitchBot-Komplikation stellt eher unspektakulär lediglich einen Link für den Schnellzugriff auf die Apple-Watch-App als Komplikation bereit. In der Folge habt ihr dann die Möglichkeit, vom Handgelenk aus auf Geräte wie SwitchBot-Schalter zuzugreifen, sofern ihr für diese den Cloud-Zugriff aktiviert habt.

Der Name SwitchBot basiert auf dem per App steuerbaren mechanischen Schalter, mit dem der Anbieter ursprünglich bekannt geworden ist. Mittlerweile ist das Unternehmen zu einem Smarthome-Anbieter gewachsen, in dessen Portfolio sich auch diverse Sensoren, Schalter, Vorhangantriebe und mittlerweile auch Reinigungsroboter finden. Ein Teil der Produkte von SwitchBot lässt sich über Matter auch in HomeKit integrieren.