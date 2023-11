„Fresh’n Rebel Smart Finder“: AirTag-Alternative für 8 Euro

Wir dachten bislang, dass die teilweise schon unter 14 Euro erhältlichen Atuvos-Tracker das Günstigste sind, was sich im Bereich der mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatiblen AirTag-Alternativen finden lässt. Pustekuchen. Der Discounter Action kann diesen Preis fast um die Hälfte unterbieten.

Mit dem Fresh’n Rebel Smart Finder gibt es bei Action derzeit einen mit „Wo ist?“ kompatiblen „Smart Finder“ für schlappe 7,95 Euro. Fragt uns bitte nicht, wie gut oder schlecht die Dinger sind, der Preis lädt aber geradezu dazu ein, das Zubehör einfach mal „blind“ auszuprobieren.

Action bietet das neue „Wo ist?“-Zubehör in den Farben Schwarz, Weiß, Olive und Lila an. Die zugehörige und austauschbare Batterie vom Typ CR2032 ist im Lieferumfang enthalten. Die Bilder hier im Artikel hat uns ifun.de-Leser Reik zugeschickt, der sich den Tracker bereits geholt und mit Erfolg in seine „Wo ist?“-App integriert hat. Auch wenn die Verarbeitung des kleinen Trackers sicher nicht die hochwertigste ist, bei der Verwendung im Rucksack oder am Schlüsselbund lassen sich Gebrauchsspuren und Kratzer so oder so nicht vermeiden.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die AirTag-Alternative von Fresh’n Rebel lediglich über Bluetooth kommuniziert und im Gegensatz zum Original keine Nahbereichtsortung mithilfe von Ultrabreitband unterstützt. Darüber dürfte man bei dem enormen Preisunterschied allerdings hinwegsehen. Apples AirTag kostet offiziell 39 Euro und ist selten günstiger als 32 Euro erhältlich. Und zu diesem Preis kommt dann noch eine zusätzliche Hülle oder dergleichen, da der Original-AirTag im Gegensatz zu Alternativen wie Atuvos oder dem neuen „Smart Tag“ von Fresh’n Rebel nicht mal eine Öse für einen Schlüsselring hat.

Action ist in Deutschland noch nicht sonderlich weit verbreiten. Eine Karte zur Filialsuche findet sich hier. Wir nehmen mal an, dass der Tracker bundesweit erhältlich ist.