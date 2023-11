Ring: Quick-Replies jetzt auch in Deutschland verfügbar

Die Überwachungskameras der Amazon-Eigenmarke Ring sind wertig gefertigt und auch ohne das optional angebotene Ring-Protect-Abonnement ziemlich funktional. Dies gilt vor allem für Nutzer, die keinen Wert auf die langfristige Aufzeichnung von Ereignissen legen, sondern die Kameras im Moment benötigen, um Besuche an der Tür oder die Geschehnisse im Ladenraum im Blick zu behalten.

Einer der Vorzüge der Ring-Kameras ist die problemlose Integration in Amazons Alexa-Geräte. Live-Videos lassen sich auf Zuruf in den Echo-Show-Lautsprechern anzeigen. Über die offizielle Ring-App ist zudem jederzeit der Zugriff auf die Live-Videoansicht möglich; registrieren die Kameras Ereignisse, melden diese sich per Push-Mitteilung auf den mobilen Geräten.

Quick-Replies jetzt auch in Deutschland

Was den Funktionsumfang der Türklingel-Kamera Ring Video Doorbell anging, war diese schon bislang in der Lage, mit sogenannten Quick-Replies automatisch auf klingelnde Besucher zu reagieren, um hier vorausgewählte Nachrichten abzuspielen. Allerdings war das Feature bislang auf Anwender in den Vereinigten Staaten beschränkt.

Nun stehen die automatischen Antworten auch deutschen Anwendern zur Verfügung. Diese können ab sofort direkt in der Ring-App auswählen, welche Nachrichten nach welcher Wartezeit den Besuchern nach dem Druck auf die Klingeltaste vorgespielt werden sollen. Eine Funktion, die unabhängig vom kostenpflichtigen Ring-Protect-Abonnement angeboten wird.

Über den Anrufbeantworter lässt sich die Video Doorbell damit nun dafür nutzen, den Paketboten mit Ablageanweisungen zu versorgen oder die Besucher darum zu bitten, bei eigener Abwesenheit eine kurze Nachricht zu hinterlassen, auf die dann später reagiert werden kann.

Die Nachrichtenfunktion ist nach Angaben von Ring jedoch an ein Ring-Protect-Abonnement geknüpft. So heißt es vom Hersteller: „Um die Aufzeichnung später im Ereignisverlauf der Ring-App anhören zu können, ist ein zusätzliches Ring-Protect-Abonnement erforderlich. Die Entscheidung darüber, ob und welche Aufnahmen gespeichert werden, liegt hierbei stets in der Hand der Nutzerinnen und Nutzer.“

In Sachen Türklingel setzen wir seit geraumer Zeit auf dieses Reolink-Modell und sind weiterhin sehr zufrieden.