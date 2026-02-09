Filtern, melden, blockieren
Apps mit anonymen Chats: Apple präzisiert App-Store-Regeln
Apple hat seine sogenannten App Review Guidelines überarbeitet und dabei klargestellt, dass Anwendungen mit anonymen Chats oder zufällig ausgewürfelten Gesprächspartnern künftig eindeutig unter die Regelungen für nutzergenerierte Inhalte fallen.
Klarstellung zur Einordnung
Die Anpassung richtet sich vor allem an Entwickler sozialer Anwendungen, die bisher in einem Graubereich agierten, wenn Kommunikation ohne feste Nutzerbeziehungen oder mit anonymen Teilnehmern ermöglicht wurde.
Nach Angaben des Entwickler-Teams werden Apps mit zufälligen oder anonymen Chatfunktionen nun ausdrücklich Punkt 1.2 der für alle Entwickler verbindlichen Richtlinien zugeordnet. Dieser befasst sich mit Inhalten, die von Nutzern selbst erstellt werden. Hintergrund ist, dass solche Angebote besondere Risiken bergen, etwa im Hinblick auf beleidigende Inhalte, Belästigung oder rechtliche Verstöße. Die Klarstellung bedeutet nicht zwangsläufig neue Regeln, sondern eine präzisere Auslegung bestehender Vorgaben für den Apple App Store.
Filtern, melden, blockieren
Die Richtlinie 1.2 schreibt vor, dass entsprechende Apps mehrere Schutzmechanismen bereitstellen müssen. Dazu gehört zunächst eine Möglichkeit, problematische Inhalte bereits vor der Veröffentlichung zu filtern. Zusätzlich müssen Nutzer Inhalte melden können, wobei Apple eine zeitnahe Reaktion auf entsprechende Hinweise erwartet.
Ebenfalls verpflichtend ist eine Funktion, mit der einzelne Nutzer blockiert werden können, um wiederholte Belästigungen zu verhindern. Schließlich müssen Entwickler gut erreichbare Kontaktinformationen veröffentlichen, damit Nutzer bei Problemen direkt Unterstützung erhalten können.
Apple weist zudem darauf hin, dass bestimmte Nutzungsformen grundsätzlich nicht mit den App Store Richtlinien vereinbar sind. Dazu zählen Anwendungen, die überwiegend für pornografische Inhalte, zufallsbasierte Videochats, anonyme Chats ohne ausreichende Kontrolle, die Bewertung realer Personen nach Attraktivität, körperliche Bedrohungen oder gezieltes Mobbing genutzt werden. Solche Apps können ohne Vorankündigung entfernt werden.
Gilt dass dann endlich auch für die großen wie YouTube oder werden wieder nur kleine Entwickler, die sich gegen Apple noch wehren können, in die Schranken gewiesen? Wäre ein Traum wenn ich z.B. endlich bestimmt Kanäle bei YouTube vollständig (bei Vorschlägen, Suchen, usw.) blocken konnte und die Firmen auf Beschwerden reagieren.
Die Beschreibung der Apps, die die neue Regel betrifft, klingt überhaupt nicht nach YouTube. Also wohl nein.
Gemäß AppStore Guidelines gelten die auch für die großen Player. Jeder Entwickler ist angeblich gleich. In der Praxis haben die Großen bei Verstößen aber selten etwas zu befürchten, die kleinen aber schon. Selbst wenn Verstösse vor Gericht mit hohen Geldstrafen landen (Facebook, Google), werden die Apps nicht rausgeworfen, vermutlich da Apple mit diesen Firmen sehr viel Gewinn macht. Und Grok flog auch nicht raus, obwohl Apple freizügige Bilder explizit verbietet. Andererseits flog eine ICE-Warn-App raus, die eigentlich gegen keine Regeln verstößt. D.h. auch politische Einflüsse setzen die Appstore-Regeln außer Kraft.
Also nein: große Player mit denen Apple Geschäfte macht, haben nichts zu befürchten.
Tja, Snapchat, ja wir schauen dich an.
Nostr?
Ein dezentrales und unabhängiges Kommunikationprotokoll?