Apple will CarPlay für externe KI-Sprachassistenten öffnen

Apple plant, in CarPlay erstmals sprachgesteuerte KI-Anwendungen von Drittanbietern zuzulassen. Künftig sollen Nutzer innerhalb der Fahrzeugoberfläche auch externe Chatbots per Spracheingabe ansprechen können.

Mehr als Widgets bieten die großen KI-Apps bislang nicht an

Die Funktion befindet sich nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen in Vorbereitung und soll in den kommenden Monaten verfügbar werden.

Nutzung durch separate App-Aufrufe

Bislang ist in CarPlay ausschließlich Apples eigene Siri-Sprachassistenz für die Auswertung von Sprachbefehlen vorgesehen. Mit der geplanten Öffnung könnten Anbieter wie OpenAI, Anthropic oder Google spezielle CarPlay-Versionen ihrer KI-Apps anbieten. Diese sollen einen eigenen Sprachmodus enthalten, der sich direkt im Auto nutzen lässt.

Apple behält jedoch zentrale Einschränkungen bei. Der Siri-Button sowie das Aktivierungswort bleiben exklusiv dem Apple-Assistenten vorbehalten. Wer eine externe KI nutzen möchte, muss die jeweilige App in CarPlay aktiv öffnen. Entwickler können ihre Anwendungen so gestalten, dass der Sprachmodus unmittelbar nach dem Start der App verfügbar ist. Dadurch soll die Bedienung während der Fahrt vereinfacht werden. Schon jetzt lassen sich CarPlay-Widgets von Gemini und ChatGPT aktivieren.

Siri soll bald besser werden

Parallel arbeitet Apple an einer Weiterentwicklung von Siri. Noch in diesem Jahr soll ein internes Projekt mit dem Namen World Knowledge Answers eingeführt werden. Geplant sind erweiterte Websuche sowie Zusammenfassungen von Online-Inhalten, die den Funktionsumfang des Assistenten ausbauen sollen.

Die Öffnung für Drittanbieter fügt sich in eine Phase größerer Veränderungen bei CarPlay ein. Mit iOS 26 erhielt die Plattform im vergangenen Herbst Widgets und eine überarbeitete Oberfläche. Zusätzlich treibt Apple die Einführung von CarPlay Ultra voran. Diese Variante erlaubt es, Fahrzeugfunktionen wie Klimaanlage oder Sitze direkt über Apples System zu steuern, erfordert jedoch eine enge Anpassung an einzelne Hersteller und bleibt vorerst auf wenige Modelle beschränkt.