Nutzung durch separate App-Aufrufe
Apple will CarPlay für externe KI-Sprachassistenten öffnen
Apple plant, in CarPlay erstmals sprachgesteuerte KI-Anwendungen von Drittanbietern zuzulassen. Künftig sollen Nutzer innerhalb der Fahrzeugoberfläche auch externe Chatbots per Spracheingabe ansprechen können.
Mehr als Widgets bieten die großen KI-Apps bislang nicht an
Die Funktion befindet sich nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen in Vorbereitung und soll in den kommenden Monaten verfügbar werden.
Nutzung durch separate App-Aufrufe
Bislang ist in CarPlay ausschließlich Apples eigene Siri-Sprachassistenz für die Auswertung von Sprachbefehlen vorgesehen. Mit der geplanten Öffnung könnten Anbieter wie OpenAI, Anthropic oder Google spezielle CarPlay-Versionen ihrer KI-Apps anbieten. Diese sollen einen eigenen Sprachmodus enthalten, der sich direkt im Auto nutzen lässt.
Apple behält jedoch zentrale Einschränkungen bei. Der Siri-Button sowie das Aktivierungswort bleiben exklusiv dem Apple-Assistenten vorbehalten. Wer eine externe KI nutzen möchte, muss die jeweilige App in CarPlay aktiv öffnen. Entwickler können ihre Anwendungen so gestalten, dass der Sprachmodus unmittelbar nach dem Start der App verfügbar ist. Dadurch soll die Bedienung während der Fahrt vereinfacht werden. Schon jetzt lassen sich CarPlay-Widgets von Gemini und ChatGPT aktivieren.
Siri soll bald besser werden
Parallel arbeitet Apple an einer Weiterentwicklung von Siri. Noch in diesem Jahr soll ein internes Projekt mit dem Namen World Knowledge Answers eingeführt werden. Geplant sind erweiterte Websuche sowie Zusammenfassungen von Online-Inhalten, die den Funktionsumfang des Assistenten ausbauen sollen.
Die Öffnung für Drittanbieter fügt sich in eine Phase größerer Veränderungen bei CarPlay ein. Mit iOS 26 erhielt die Plattform im vergangenen Herbst Widgets und eine überarbeitete Oberfläche. Zusätzlich treibt Apple die Einführung von CarPlay Ultra voran. Diese Variante erlaubt es, Fahrzeugfunktionen wie Klimaanlage oder Sitze direkt über Apples System zu steuern, erfordert jedoch eine enge Anpassung an einzelne Hersteller und bleibt vorerst auf wenige Modelle beschränkt.
So ganz freiwillig macht das Apple ganz sicher nicht. ;)
Cool wenn’s cool wird
Cool, wenn’s funktionieren würde!
Ich bin auch jetzt schon mit Car Play recht zufrieden für meine Belange. Ein bisschen Navi, Podcast hören und Nachrichten per Spracheingabe versenden. Klappt gut. Ob ich dafür unbedingt KI brauche, weiß ich nicht. Aber andere haben vielleicht andere Anforderungen.
Du kannst doch hier nicht einfach so eine offene, tolerante und verständnisvolle Meinung vertreten. Hättest auch schreiben können „was soll der Quatsch? ICH brauch das nicht!“ :)
:)
ChatGPT klappt derzeit via CarPlay nur wenn das Auto steht. Daher sehr begrenzte Einsatzzwecke.
Deshalb nutze ich mittlerweile ein Google Smartphone. Mir hilft es nicht weiter, wenn ich Siri während der Fahrt etwas Frage und sie mir das dann auf dem iPhone als Ergebnis anzeigen will. Was ein Blödsinn ist das bitte ?
@Tim Also ich kann während der Fahrt mit ChatGPT reden.
wofür braucht man konkret chatgpt im Auto während der Fahrt?
Macht das dann auch „nur“ „bring mich von a nach b“ oder „schreibe eine Nachricht an…“, oder lässt man sich dann während der Fahrt dann die News von ifun zusammenfassen?
Anderes Thema, aber hat auch mit „System Öffnen“ zu tun: Sollte jemals der Tag kommen, an dem Uhren anderer Hersteller (zB Garmin) besser mit der Apple Fitness App zusammenarbeiten – ich würde es feiern, rechne aber nicht damit… Wäre doch zu schön, auch Mi anderen Uhren außer der AW die Aktivitätenringe schließen zu können… Oder gibt es mittlerweile einen „guten“ Workaround?
„ Siri soll bald besser werden“ ist wohl schon seit 5 Jahren der Running gag.
Momentan sieht es für mich aber eher nach dem Ende von Siri aus, bzw. vom nächsten Siri, welches nur noch die Anfragen an Google Gemini weiterleiten darf.
Schade, wer bei so zu spät kommt, den bestraft das Leben
Also bei mir funktioniert „Frag ChatGPT … “ auch jetzt schon, teilweise sogar mit Rückfragen usw.