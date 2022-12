Apps für 12.000 Euro: Das sind Apples neue App-Store-Preise

Zumindest optisch vereinheitlichen will Apple auch die Preise in den knapp 180 Länder-Filialen des App Store. Hier sollen App-Anbieter fortan zwischen ästhetischen Preiskonventionen wählen können, wie etwa gerundeten Endpreisen oder Preisen die mit sich wiederholenden Ziffern beginnen.

Diese sollen in den kommenden Wochen um 700 neue Preispunkte erweitert werden, damit App-Anbieter Preise bis zu einer Höhe von 10 Dollar in 10-Cent-Schritten und Preise bis zu einer Höhe von 50 Dollar in 50-Cent-Schritten frei festlegen können. Der günstigste App-Preis liegt fortan bei 29 Cent.

