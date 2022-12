Apple News+ Top 25: Große Zeitschriften brechen ein

Offizielle Zahlen zu dem bislang noch nicht in Deutschland verfügbaren Nachrichten-Angebot Apple News+ lässt Apple so gut wie nie verlautbaren. Entsprechend interessant sind die Werte, die der britische Fachdienst PressGazette in Erfahrung gebracht hat.

Diesem liegt nicht nur die Übersicht auf die Top-25 amerikanischen Magazin-Angebote bei Apple News+ vor, sondern auch Statistiken zur Verbreitung der Inhalte, die über Apple News+ angeboten werden.

Was man zu dem Nachrichtenangebot wissen muss: Apple News+ kostet in den Vereinigten Staaten 10 Dollar pro Monat und versorgt Abonnenten mit einer Auswahl von Artikeln der teilnehmenden Publikationen, zu denen auch Inhalte zählen, die sich üblicherweise hinter Bezahlschranken befinden. Während Apple News+ auch vollständige Magazinangebote beinhaltet, handelt es sich bei den Nachrichten der teilnehmenden Tageszeitungen nur um eine Teilmenge dessen, was regulären Abonnenten angeboten wird.

Teilweise starke Veränderungen

Die jetzt von PressGazette vorgelegten Zahlen machen auf teilweise starke Veränderungen in der Zirkulation der unterschiedlichen Publikationen aufmerksam, die von Apple News+ bereitgestellt werden.

Das tonangebende PEOPLE-Magazin etwa erreichte im beobachteten Zeitraum (erstes Halbjahr 2021 bis erstes Halbjahr 2022) 36 Prozent weniger Leser als üblich und kommt nur noch auf 105.000 statt 165.000 eindeutige Leser pro Ausgabe. Ebenfalls betroffen vom zurückgehenden Interesse sind Vanity Fair (-13%), National Geographic (-6%) und Popular Mechanics (-12%).

Unklar ist, welche Rückschlüsse das nachlassende Interesse an den Top-Magazinen zulässt, da andere Magazin-Angebote wie der New Yorker (+75%), The Atlantic (+10%) und der Esquire (+112%) satte Zuwächse zu verzeichnen hatten. Die Top-25 der an Apple News+ teilnehmenden Magazine in den USA sieht aktuell folgendermaßen aus: