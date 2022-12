Ninox: Datenbank-Apps für Mac und iPhone fortan kostenlos

Ninox wurde 2013 gegründet und gehört nach eigenen Angaben mittlerweile zu den „50 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland“.

Grundsätzlich richtet sich Ninox an Geschäftskunden, die individuelle Lösungen erarbeiten wollen, um ausgewählte Unternehmensabläufe zu digitalisieren. Doch auch Privatnutzer, Bastler, Sammler und Hobbyisten können von der umfangreichen Datenbank-Lösung profitieren, die sich euch hier in zahlreichen Tutorial-Videos vorstellt.

Ab heute lässt sich die Mac-Applikation kostenlos und mit vollem Funktionsumfang aus dem Mac App Store laden . Hier erstellte Datenbanken können über Apples iCloud mit bis zu fünf Geräten, die mit der selben Apple ID verknüpft sind, synchronisiert werden und lassen sich so auch in den mobilen Anwendungen für iPhone und iPad kostenfrei nutzen.

Eine Umstellung, von der professionelle Business-Anwender nur wenig mitbekommen dürften, Privatnutzer jedoch können Ninox fortan auch ohne Bezahlung einsetzen und sparen sich so die 39 Euro die in den Mac-Download investiert werden mussten.

