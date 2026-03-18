Apples Smart-Home-Sparte verliert Führungskraft an Oura

Brian Lynch, bei Apple zuletzt für die Hardware-Entwicklung im Bereich Apple Home verantwortlich, verlässt das Unternehmen und wechselt zum finnischen Hersteller Oura. Dort übernimmt er die Position des Senior Vice President of Hardware Engineering. Wie der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg berichtet, betrifft die Personalie eine Sparte, die seit Jahren mit Verzögerungen und strategischen Herausforderungen konfrontiert ist.

Oura ist ifun.de-Lesern bereits bekannt. Im Herbst 2024 hatte das Unternehmen mit dem Oura Ring 4 eine neue Generation seines Gesundheitsrings vorgestellt, der unter anderem mit verbesserter Sensorik und einer überarbeiteten iPhone-App ausgestattet war. Oura konkurriert unter anderem mit Ringconn und den Helio-Ringen von Amazfit.

Wechsel zu Oura und wachsender Wettbewerb

Lynch war seit 2022 als Senior Director für Apples Home-Hardware zuständig. Sein neuer Arbeitgeber baut sein Team gezielt mit erfahrenen Kräften aus der Tech-Branche aus. Bereits zuvor hatte Oura mehrere ehemalige Apple-Mitarbeiter verpflichtet, darunter Führungskräfte aus den Bereichen Gesundheit und Design.

Für Apple bedeutet der Abgang eine weitere personelle Veränderung in einem Bereich, der sich im Wettbewerb mit Anbietern wie Amazon und Google bislang nicht wirklich durchsetzen konnte. Beide Konkurrenten haben ihre Smart-Home-Plattformen in den vergangenen Jahren stärker ausgebautm neue KI-Funktionen eingeführt und verfügen über ein breiteres Geräte- und Serviceangebot.

Verzögerte Produkte und neue Gerätepläne

Apple arbeitet seit einiger Zeit an einer neuen Generation von Smart-Home-Produkten. Dazu gehört unter anderem ein Display, das mit künstlicher Intelligenz und Gesichtserkennung ausgestattet sein soll. Ursprünglich war eine Markteinführung bereits geplant, wurde jedoch mehrfach verschoben. Hintergrund sind unter anderem Anpassungen an der Sprachassistenz Siri, die für personalisierte Funktionen eine zentrale Rolle spielt.

Symbolbilder mithilfe von KI erstellt

Darüber hinaus plant Apple weitere Geräte für den Einsatz im Haushalt. Diskutiert werden ein Tischgerät mit integriertem Display sowie Sensorlösungen für Sicherheit und Automatisierung. Diese Produkte befinden sich noch in Entwicklung und werden frühestens in den kommenden Jahren erwartet.

Lynch war für die Hardwareentwicklung dieser Projekte verantwortlich. Sein Weggang erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Apple seine Smart-Home-Strategie neu ausrichtet und stärker mit anderen Bereichen wie künstlicher Intelligenz und vernetzten Endgeräten verzahnt.