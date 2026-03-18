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„Nike Special Edition“

Powerbeats Pro 2: Geteiltes Branding als zentrales Designmerkmal
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Apple hat eine Nike Special Edition der beliebten Powerbeats Pro 2 vorgestellt und rückt zum Marktstart ein Detail in den Vordergrund, das bei bisherigen Beats-Produkten kaum eine Rolle spielte: Erstmals wird die sichtbare Markenfläche der In-Ear-Kopfhörer mit einem Partner geteilt. Auf dem rechten Ohrhörer ist der Nike-Swoosh platziert, auf dem linken das bekannte Beats-Logo.

Beats X Nike Powerbeats Pro 2 3

Die Pressemitteilung hebt diese Entscheidung ausdrücklich hervor und irritiert (uns) damit ein wenig. So heißt es im begleitenden Text zum Sondermodell: „Mit einem bedeutenden Schritt beim Design teilt sich Beats erstmals die ikonische Logofläche seiner In-Ear Kopfhörer mit einem Partner, mit dem Nike Swoosh auf dem rechten und dem charakteristischen Beats-„b“ auf dem linken Earbud.“

Die Platzierung der Logos ist also kein beiläufiges Detail, sondern wichtiges Highlight der neuen Sonderedition.

Beats Nike Powerbeats

Für Beobachter außerhalb der klassischen Zielgruppe wirkt dieser Ansatz zunächst ungewohnt. Apple richtet sich mit der Sonderedition erkennbar an Nutzer, die Sport, Mode und Markeninszenierung stark miteinander verbinden und technische Spezifikationen vielleicht eher uninteressant finden.

Technische Basis bleibt unverändert

Abseits des Designs entsprechen die Funktionen der bereits vorgestellten Powerbeats Pro 2. Dazu zählen aktive Geräuschunterdrückung und ein Transparenzmodus, der Umgebungsgeräusche durchlässt. Ergänzend ist eine Herzfrequenzmessung integriert, die sich mit Apple Fitness und der Nike Run Club Applikation koppeln lässt.

Beats X Nike LeBron 2 2500

Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 45 Stunden inklusive Ladecase. Die Ohrhörer sind gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt und damit für sportliche Nutzung ausgelegt. Das Ladecase selbst bietet diesen Schutz nicht.

Auch die Bauform bleibt erhalten. Die Ohrbügel sorgen für einen festen Sitz und richten sich an Anwender, die die Kopfhörer vor allem beim Training einsetzen.

Die Sonderedition greift zudem Nikes Farbgestaltung auf und kombiniert ein dunkles Gehäuse mit auffälligen Farbakzenten. Die Powerbeats Pro 2 in der Nike-Ausführung sind ab dem 20. März für 299,95 Euro erhältlich.
18. März 2026 um 14:28 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    6 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
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  • Sind denn die Probleme mittlerweile behoben die vor allem im Zusammenspiel mit iPhones bestanden. Die Testberichte seinerzeit waren ja erschreckend.
    Nutzt irgendwer hier die Kopfhörer regelmäßig und kann seine Erfahrungen schildern?

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  • Nutze sie täglich im gym. Beste workout Kopfhörer, die ich bislang hatte. Der Sound kommt leider nicht an die neusten AirPods ran. Mit aktiviertem noise canceling ist der Sound besser. Schlecht klingen die nicht und beim Sport habe ich andere Prioritäten.

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