Amazfit Helio angeschaut: Ein Ring als Fitness-Tracker und Schlafmonitor

Mit dem Amazfit Helio Ring haben wir uns einen vom Preis her sehr attraktiven Fitness- beziehungsweise Gesundheitsring angeschaut. Mit einem offiziellen Preisschild von 299 Euro ausgestattet, wird wird der Amazfit Helio bei Amazon aktuell für lediglich 129 Euro angeboten.

Die Oberseite des Rings ist aus einer Titanlegierung gefertigt und auf der Innenseite finden sich diverse Sensoren in ein Kunststoffbett eingelassen. Der Ring ist acht Millimeter breit, knapp drei Millimeter dick und etwa vier Gramm schwer.

Der Amazfit Helio ist nicht als vollwertiger Ersatz für eine Sportuhr zu sehen, sondern stellt eher eine Ergänzung mit besonderem Fokus auf die körperliche Erholung und die Schlafüberwachung dar. In Verbindung mit einem Smartphone lässt sich der Ring aber auch als Fitness-Tracker verwenden. Über die zugehörige App kann man die Workout-Typen „Laufen“, „Gehen“, „Fahrrad“ und „Laufband“ manuell aktivieren, um aus den GPS-Daten des Telefons und den Messwerten des Rings kombinierte Trainingsaufzeichnungen zu erhalten.

Seine Stärken kann der Amazfit Helio vor allem im Alltag beweisen. Natürlich ist der mit diversen Sensoren bestückte Helio größer als gewöhnliche Fingerringe, aber er ist dünner und leichter als das wohl bekannteste Konkurrenzmodell Oura. Zudem kostet der Oura nicht nur das Doppelte des Amazfit Helio, sondern setzt zudem ein Monatsabo voraus, wenn man ihn vollumfänglich nutzen will.

Für den Amazfit Helio fallen nach dem Kauf keine zusätzlichen Kosten an. Der im Zusammenhang mit den Fitnessuhren von Amazfit als Abo angebotene Aura-Coach lässt sich für Nutzer des Helio-Rings kostenlos aktivieren. Über diese Funktion kann man zusätzliche Informationen und Tipps zu seinen Gesundheitswerten abrufen. Obendrauf lässt sich der Ring beziehungsweise die zugehörige Zepp-App mit Apple Health und Fitness-Apps wie Strava oder Komoot verknüpfen.

Kompaktes und dezentes Sensorpaket

Werfen wir einen Blick auf den Tragekomfort des Amazfit Helio. Fitnessringe sind immer groß und dürften für die meisten Nutzer anfangs ein wenig gewöhnungsbedürftig sein. Ich hatte mich damit aber sehr schnell arrangiert und nehme den Ring bei Alltagstätigkeiten zwar immer mal wieder wahr, ohne dies jedoch als störend zu empfinden. Nachts registriere ich den Helio gar nicht. Der Ring erfasst hier aber absolut zuverlässig meine Körperdaten.

Die Sensoren des Amazfit Helio sind so angeordnet, dass sie relativ eng zusammen und am besten an der Unterseite des Fingers sitzen. Ab und an dreht sich der Ring ein wenig, inzwischen läuft es bei mir automatisch, dass ich ab und an den Sitz überprüfe und den Helio bei Bedarf etwas drehe. Die korrekte Position ist einfach zu erkennen, das Punktmuster gehört an die Oberseite, und die Sensoren sind durch eine kleine Kerbe an der Unterseite des Rings gekennzeichnet.

Neben der Herzfrequenz und dem Sauerstoffgehalt im Blut ermittelt der Helio auch die Körpertemperatur im Schlaf. Letzteres funktioniert ziemlich gut, denn der Ring hat bei mir eine leichte Erkältung bereits im Vorfeld erkannt und mich morgens auf eine leicht erhöhte Durchschnittstemperatur hingewiesen, mittags kam dann der Schnupfen.

Grundsätzlich ermöglicht es die Messposition an der Innenseite des Fingers, extrem sensible und genaue Messwerte zu erhalten. Mit deswegen hat Amazfit den Helio wohl auch mit einem EDA-Sensor ausgestattet. Damit lässt sich die elektrodermale Aktivität der Haut erfassen – einfach gesagt kann man hier aufgrund einer veränderten Hautleitfähigkeit durch Unterschiede beim Schweißausstoß Emotionen oder Stress erkennen. Wenn gewünscht, kann der Ring durch Push-Mitteilungen auf dergleichen aufmerksam machen und Nutzer-Feedback dazu erfassen oder ergänzende Ratschläge übermitteln.

Körperliche Bewegungen werden mithilfe eines 3-Achsen-Gyroskops und eines 3-Achsen-Beschleunigungssensors erkannt.

Schlafüberwachung im Fokus

Ein besonderer Schwerpunkt beim Amazfit Helio ist die Schlafüberwachung. Der Ring erkennt und protokolliert zuverlässig sowohl den nächtlichen Schlaf wie auch kleine Nickerchen über den Tag hinweg. Die von den unterschiedlichen Sensoren erfassten Daten sind auch im Vergleich mit anderen Anwendungen und Geräten stimmig.

Morgens erhält man über die Zepp-App eine detaillierte Auswertung der vergangenen Nacht unterteilt in Tiefschlaf, Leichtschlaf, REM und Wachphasen. Der Ring behält dabei auch die Qualität der Schlafatmung im Blick und kann auf Unregelmäßigkeiten hinweisen.

Bei Auffälligkeiten im Schlafverhalten bietet ein KI-Schlafcoach Unterstützung an und kann per Chat eher allgemein gehaltene Erklärungen und Ratschläge unterbreiten.

Bis zu sieben Tage Akkulaufzeit

Stellen wir den Amazfit Helio Produkten wie der Apple Watch gegenüber, dann kommt hier neben dem deutlich angenehmeren Tragekomfort insbesondere auch die Akkulaufzeit ins Spiel. Auch wenn man Funktionen wie die erweiterte Schlafüberwachung, den Anti-Stress-Monitor und die Messung des Blutsauerstoffs aktiviert, die einen erheblichen Einfluss darauf haben, muss der Ring lediglich alle vier Tage geladen werden. Ansonsten hält der Helio sogar bis zu sieben Tage durch. Zum Laden legt man den Amazfit-Ring auf ein kleines spezielles Dock, das über USB-C mit einer Stromquelle verbunden wird.

Amazfit verkauft den Helio-Ring bislang lediglich in drei verschiedenen Größen. Insbesondere bei großen und dicken, aber auch sehr dünnen Fingern kann es hier eng werden. Das Angebot weiterer Größen ist wohl geplant, bislang könnt ihr jedoch nur zwischen den Größen 8, 10 und 12 beziehungsweise einem Fingerumfang zwischen 60,3 und 71,3 Millimetern wählen.

Offiziell wird für den Amazfit Helio ein Preis von 299 Euro genannt, der Ring ist jedoch die meiste Zeit sowohl beim Hersteller selbst als auch bei dessen Vertriebspartnern bereits für rund 170 Euro zu haben. Aktuell bietet Amazon den Ring sogar für nur 129 Euro an.