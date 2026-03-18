Kleine und feine Verbesserungen
Updates bringen neue Funktionen für Post-, VariAlarm- und Sonos-Apps
Postkunden haben jetzt deutlich mehr Optionen bei der Konfiguration der von der App Post & DHL ausgespielten Push-Mitteilungen. Der Einstellungsbereich wurde mit dem neu verfügbaren Update auf Version 9.17 nennenswert erweitert.
Bislang konnte man nach der Installation der Post-App nur recht allgemeine Push-Mitteilungen rund um den Paketempfang abonnieren. Man konnte sich benachrichtigen lassen, an welchem Tag ein Paket kommt und ob es angekommen ist. Diese Optionen wurden nun um die Möglichkeit erweitert, sich 15 Minuten vor der Zustellung benachrichtigen zu lassen.
Zudem informiert die App jetzt auch mithilfe von Push-Mitteilungen über unerwartete Ereignisse wie Verspätungen oder Beschädigungen sowie weitere Details rund um den Versand, Empfang oder eine erforderliche Abholung.
Werft zudem einen genauen Blick auf die aktivierten Einstellungen. Möglicherweise wollt ihr keine Mitteilungen zu Aktionen und Angeboten von DHL erhalten.
Entwickler: Deutsche Post AG
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VariAlarm erweitert Automatisierung
Über die Wecker-App VariAlarm haben wir bereits mehrfach berichtet. Der Entwickler bittet uns, auf die neu verfügbare Version 1.3.0 hinzuweisen, weil er damit Funktionen implementiert, die sich Leser von ifun.de gewünscht haben.
So ist es jetzt möglich, automatisch Erinnerungen für Termine am nächsten Tag einzurichten, etwa um rechtzeitig für den Arbeitsweg benachrichtigt zu werden. Nutzer können beispielsweise festlegen, dass bestimmte Termine anhand ihres Namens erkannt werden. Der gesetzte Alarm wird zusätzlich im Sperrbildschirm-Widget angezeigt.
Entwickler: Nhat Le
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Sonos-App mit neuen Steuerungsmöglichkeiten
Auch Sonos-Nutzer dürfen sich über kleine Funktionserweiterungen freuen. Hier bringt die neu veröffentlichte Version 83 der Sonos-App die Möglichkeit, den Schnellzugriff auf die Equalizereinstellungen über die Lautstärkeregelung zu aktivieren. Zudem kann man die Lautstärke der Wiedergabe nun von jeder beliebigen Stelle auf dem Reglerbalken ändern. Dies erleichtert vor allem Änderungen im niedrigen Lautstärkebereich.
Entwickler: Sonos, Inc.
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Bei der DHL App hab ich jedes Mal aufs neue n bisschen Schiss bei der Aktualisierung. Dabei liegt das monatelange Drama mit dem App-Update auch schon schätzungsweise 10 Jahre zurück :D
3-2-1 Sonos Bashing…;-)
Ich freue mich über das Update
@Redaktion. Ich finde diese „neue“ Rubrik sehr gut (tauchte nun etwas häufiger auf) – aktualsierte (oder neue) Apps werden im 3er Pack kurz vorgestellt. Dies erweitert den persönlichen Tellerrand und/oder erinnert auch an bereits vorhandene/installierte (und ggf. vergessene) Apps. Danke.
+1
Diese „15 Minuten-Warnung“ der DHL bedeutet bei mir grundsätzlich „irgendwann innerhalb ner Stunde“.
Vielleicht ein einziges mal hat das gepasst bisher, ich würde es eher begrüßen, die Option aus – anstatt einschalten zu können. Die E-Mails dazu lassen sich nämlich nicht konfigurieren (soweit mir bekannt) und sind daher komplett unnützer Spam.
Das Problem dürfte die sogenannte „Verbund Zustellung“ sein – also Paket und Brief durch den selben Zusteller. Die geschätzte Zeit bezieht sich nur auf Pakete. Macht die Info damit tatsächlich oft weniger zuverlässig.
Sonos funktioniert bei mir immer noch nicht einwandfrei… Man muss sich regelmäßig neu anmelden, die App reagiert extrem verzögert und alte Geräte brauchen sehr lange um erkannt zu werden. Kurz gesagt: ich merke gar keinen Unterschied seit einem Jahr trotz mehrfacher Updates
Sonos, trotz neuer App Software und SystemUpdate wird mir die neue Funktion, den Equalizer zu aktivieren, auf dem iPhone Air nicht angezeigt. Auf dem iPad Pro funktioniert es.