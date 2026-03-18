Postkunden haben jetzt deutlich mehr Optionen bei der Konfiguration der von der App Post & DHL ausgespielten Push-Mitteilungen. Der Einstellungsbereich wurde mit dem neu verfügbaren Update auf Version 9.17 nennenswert erweitert.

Bislang konnte man nach der Installation der Post-App nur recht allgemeine Push-Mitteilungen rund um den Paketempfang abonnieren. Man konnte sich benachrichtigen lassen, an welchem Tag ein Paket kommt und ob es angekommen ist. Diese Optionen wurden nun um die Möglichkeit erweitert, sich 15 Minuten vor der Zustellung benachrichtigen zu lassen.

Zudem informiert die App jetzt auch mithilfe von Push-Mitteilungen über unerwartete Ereignisse wie Verspätungen oder Beschädigungen sowie weitere Details rund um den Versand, Empfang oder eine erforderliche Abholung.

Werft zudem einen genauen Blick auf die aktivierten Einstellungen. Möglicherweise wollt ihr keine Mitteilungen zu Aktionen und Angeboten von DHL erhalten.

VariAlarm erweitert Automatisierung

Über die Wecker-App VariAlarm haben wir bereits mehrfach berichtet. Der Entwickler bittet uns, auf die neu verfügbare Version 1.3.0 hinzuweisen, weil er damit Funktionen implementiert, die sich Leser von ifun.de gewünscht haben.

So ist es jetzt möglich, automatisch Erinnerungen für Termine am nächsten Tag einzurichten, etwa um rechtzeitig für den Arbeitsweg benachrichtigt zu werden. Nutzer können beispielsweise festlegen, dass bestimmte Termine anhand ihres Namens erkannt werden. Der gesetzte Alarm wird zusätzlich im Sperrbildschirm-Widget angezeigt.

Sonos-App mit neuen Steuerungsmöglichkeiten

Auch Sonos-Nutzer dürfen sich über kleine Funktionserweiterungen freuen. Hier bringt die neu veröffentlichte Version 83 der Sonos-App die Möglichkeit, den Schnellzugriff auf die Equalizereinstellungen über die Lautstärkeregelung zu aktivieren. Zudem kann man die Lautstärke der Wiedergabe nun von jeder beliebigen Stelle auf dem Reglerbalken ändern. Dies erleichtert vor allem Änderungen im niedrigen Lautstärkebereich.