Apples „persönlicher Sicherheitsleitfaden“ will vor Stalking schützen

Darüber hinaus hält Apples persönlicher Sicherheitsleitfaden eine kompakte Übersicht zu allen in diesem Bereich wichtigen Themen rund um die Privatsphäre und Sicherheit der persönlichen Daten bereit und unterstützt hier mit konkreten Anleitungen und Hilfestellungen. Ergänzend listet Apple auch noch einmal die grundlegenden in iOS integrierten Funktionen für den optimalen Schutz der persönlichen Daten.

Mithilfe von Checklisten will Apple seinen Kunden diesbezüglich unter die Arme greifen und geht dabei konkret auf jene iOS-Funktionen ein, die eigentlich dazu gedacht sind, das Zusammenleben zu unterstützen und die persönliche Sicherheit zu fördern, damit verbunden allerdings auch entsprechendes Missbrauchspotenzial an den Tag legen.

