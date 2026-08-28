Apples neues Netzteil in Aktion: So verschwinden die Pins

Apples neuer Dynamic Power Adapter fällt auf den ersten Blick vor allem durch seine ungewöhnliche Leistungsangabe auf. Das kompakte USB-C-Netzteil ist für 40 Watt Dauerleistung ausgelegt, kann angeschlossene Geräte zeitweise aber mit bis zu 60 Watt versorgen. Ein neues Vergleichsvideo lenkt den Blick nun auf ein deutlich handfesteres Detail: den versenkbaren Eurostecker.

Die beiden Steckerpins lassen sich vollständig in das Gehäuse zurückschieben. Im Video ist gut zu erkennen, wie der Mechanismus arbeitet und wie wenig anschließend noch aus dem Netzteil herausragt. Gerade für den Transport in Taschen und Rucksäcken ist das praktischer als feststehende Metallstifte, die sich zwischen Kabeln und anderen Geräten verhaken können.

Kleines Gehäuse trotz 60-Watt-Spitze

Ein zusätzliches Vergleichsbild stellt den neuen Adapter mehreren anderen Apple-Netzteilen gegenüber und macht die kompakte Bauform anschaulicher. Möglich wird diese unter anderem dadurch, dass Apple keine dauerhaften 60 Watt verspricht. Wie wir beim genaueren Blick auf die Leistungsangaben bereits erläutert haben, arbeitet das Netzteil dauerhaft mit 40 Watt und stellt höhere Leistungen nur vorübergehend bereit.

Messungen mit konstanter Last zeigen, dass selbst 48 Watt über längere Zeit möglich sind. Werden dauerhaft 60 Watt verlangt, greift dagegen nach einiger Zeit die Temperaturregelung ein und reduziert die Ausgabe. Für Smartphones und Tablets passt dieses Verhalten gut zum üblichen Ladeverlauf, da hohe Leistungen vor allem bei niedrigem Akkustand benötigt werden.

Der Adapter unterstützt USB PD 3.2 mit AVS und kann seine Spannung zwischen 9 und 20 Volt in feineren Abstufungen anpassen. Apple verlangt 45 Euro. Seit Anfang dieser Woche ist das zuvor nicht in Europa angebotene Modell auch regulär in Deutschland erhältlich.

Mehr Anschlüsse kosten kaum mehr

Die kompakte Bauform und der versenkbare Stecker bleiben damit die stärksten Argumente für Apples Ein-Port-Lösung. Wer unterwegs nicht nur iPhone oder iPad, sondern mehrere Geräte beziehungsweise leistungsstärkere Notebooks versorgen möchte, bekommt für wenig mehr Geld allerdings deutlich mehr Reserven.

Anker bietet beispielsweise ein 100-Watt-GaN-Netzteil mit zwei USB-C-Anschlüssen und einem zusätzlichen USB-A-Port aktuell für 55,17 Euro an. Das Modell besitzt ebenfalls einen einklappbaren Stecker, ergänzt die drei Anschlüsse um ein Display zur Anzeige von Temperatur und Port-Leistung und wird inklusive 1,5 Meter langem USB-C-Kabel geliefert. Mit 6,9 × 5,5 × 3,4 Zentimetern ist es größer als Apples auf Minimalismus getrimmter Adapter, bietet dafür aber die deutlich flexiblere Anschlussausstattung.