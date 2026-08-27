KI und Daueraufnahme gegen Aufpreis
Ring-Abos werden teurer: Neue Funktionen kosten zusätzlich
Die Amazon-Marke Ring stellt seine Kamera-Abonnements neu auf und ergänzt die drei bekannten Tarifstufen um zwei kostenpflichtige Zusatzoptionen. Die Grundpreise bleiben unverändert, zusätzliche Funktionen müssen künftig jedoch pro Kamera hinzugebucht werden. Damit kann der laufende Preis je nach Ausstattung deutlich über dem eigentlichen Abo liegen.
Unter der Bezeichnung Ring Protect werden fortan drei Tarife geführt:
- Ring Solo kostet 3,99 Euro im Monat oder 39,99 Euro im Jahr.
- Ring Multi 9,99 Euro im Monat oder 99,99 Euro im Jahr.
- Ring Pro 19,99 Euro im Monat oder 199,99 Euro im Jahr.
KI und Daueraufzeichnung werden Zusatzoptionen
Neu hinzu kommen Pro Intelligence für 4 Euro monatlich pro Kamera und die kontinuierliche 24/7-Aufzeichnung für weitere 3 Euro pro Kamera und Monat. Beide Optionen lassen sich laut Ring zu jedem Abonnement ergänzen. Bestandskunden, die die 24/7-Aufzeichnung bereits nutzen, sollen ihren bisherigen Zugang behalten.
Pro Intelligence schaltet zwei neue Funktionen frei. Video Descriptions fasst Bewegungsereignisse als kurze Textbeschreibung in der Benachrichtigung zusammen. Single Event Alert bündelt mehrere zusammenhängende Bewegungsmeldungen zu einem Ereignis. Besitzer mehrerer Kameras können die KI-Funktionen gezielt nur für einzelne Geräte buchen. Das schafft mehr Auswahl, macht die tatsächlichen monatlichen Kosten aber stärker davon abhängig, welche Kamera welche Extras erhalten soll.
Dass Ring Komfortfunktionen zunehmend an laufende Gebühren bindet, ist nicht neu. Zuletzt erhielt auch Ring Intercom ein eigenes Abonnement, während grundlegende Funktionen kostenfrei blieben.
Neue Verschlüsselung läuft parallel an
Parallel zur neuen Abo-Struktur führt Ring das Verschlüsselungsmodell TAKE ein. Das System verwendet rotierende Schlüssel. Für cloudbasierte Auswertungen erhält Ring kurzzeitig Zugriff über einen abgeschirmten Cloud-Bereich und löscht den verwendeten Schlüssel anschließend dauerhaft. Danach verbleibt der Zugriff bei den Kontoinhabern und autorisierten gemeinsamen Nutzern.
Die bereits angebotene Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt als Option bestehen. Ring hat angekündigt, TAKE, die beiden neuen KI-Funktionen und die neue Protect-Struktur ab sofort schrittweise bereitzustellen.
Alles kostenlos mit Home Assistant, Reolink und LLM-Vision ^-^
Schön, damit kann aber eben nicht jeder umgehen. Merkste was? Nix für Endverbraucher. ;)
Wie unten schon geschrieben wurde, nix mit Abo kaufen.
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Nur den Titel gelesen:
Enshittification
Kauft keine Dinge mit Abos
100
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Ein Ring sie alle zu knechten?
Ich hab die Kamera als Türspioninstallation und war damals Amazon Prime Kunde. Da war über Amazon alles drin. Heute zahle ich jährlich 39.90€. Die Installation die an der Tür klar zu erkennen ist, hat das Treppenhaus, zumindest unsere Etage, sehr beruhigt. Kein Hausieren und ich möchte mich über Gott mit ihnen unterhalten wie früher, die vor der Tür abgelegten Postsendungen bleiben unberührt. Und ich wohne in einem der übleren Wohngebiete der Stadt. Hat sich für mich gelohnt, die Technik funktioniert und sowie die abschreckende Wirkung.
da ist Unifi ja mittlerweile echt fast geschenkt … 3 Jahre Ring und unifi ist umsonst
Deswegen sollte man so einen Mist mit Abo nicht kaufen.