Ring-Abos werden teurer: Neue Funktionen kosten zusätzlich

Die Amazon-Marke Ring stellt seine Kamera-Abonnements neu auf und ergänzt die drei bekannten Tarifstufen um zwei kostenpflichtige Zusatzoptionen. Die Grundpreise bleiben unverändert, zusätzliche Funktionen müssen künftig jedoch pro Kamera hinzugebucht werden. Damit kann der laufende Preis je nach Ausstattung deutlich über dem eigentlichen Abo liegen.

Unter der Bezeichnung Ring Protect werden fortan drei Tarife geführt:

Ring Solo kostet 3,99 Euro im Monat oder 39,99 Euro im Jahr.

kostet 3,99 Euro im Monat oder 39,99 Euro im Jahr. Ring Multi 9,99 Euro im Monat oder 99,99 Euro im Jahr.

9,99 Euro im Monat oder 99,99 Euro im Jahr. Ring Pro 19,99 Euro im Monat oder 199,99 Euro im Jahr.

KI und Daueraufzeichnung werden Zusatzoptionen

Neu hinzu kommen Pro Intelligence für 4 Euro monatlich pro Kamera und die kontinuierliche 24/7-Aufzeichnung für weitere 3 Euro pro Kamera und Monat. Beide Optionen lassen sich laut Ring zu jedem Abonnement ergänzen. Bestandskunden, die die 24/7-Aufzeichnung bereits nutzen, sollen ihren bisherigen Zugang behalten.

Pro Intelligence schaltet zwei neue Funktionen frei. Video Descriptions fasst Bewegungsereignisse als kurze Textbeschreibung in der Benachrichtigung zusammen. Single Event Alert bündelt mehrere zusammenhängende Bewegungsmeldungen zu einem Ereignis. Besitzer mehrerer Kameras können die KI-Funktionen gezielt nur für einzelne Geräte buchen. Das schafft mehr Auswahl, macht die tatsächlichen monatlichen Kosten aber stärker davon abhängig, welche Kamera welche Extras erhalten soll.

Dass Ring Komfortfunktionen zunehmend an laufende Gebühren bindet, ist nicht neu. Zuletzt erhielt auch Ring Intercom ein eigenes Abonnement, während grundlegende Funktionen kostenfrei blieben.

Neue Verschlüsselung läuft parallel an

Parallel zur neuen Abo-Struktur führt Ring das Verschlüsselungsmodell TAKE ein. Das System verwendet rotierende Schlüssel. Für cloudbasierte Auswertungen erhält Ring kurzzeitig Zugriff über einen abgeschirmten Cloud-Bereich und löscht den verwendeten Schlüssel anschließend dauerhaft. Danach verbleibt der Zugriff bei den Kontoinhabern und autorisierten gemeinsamen Nutzern.

Die bereits angebotene Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt als Option bestehen. Ring hat angekündigt, TAKE, die beiden neuen KI-Funktionen und die neue Protect-Struktur ab sofort schrittweise bereitzustellen.