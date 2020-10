Apples neue Eintauschwerte: Bei Inzahlungnahme gibt es bis 700 Euro

Von Freitag an lassen sich die neuen Apple-Geräte iPhone 12 und iPhone 12 Pro vorbestellen. Die Auslieferung erfolgt dann eine Woche später vom 23. Oktober an. Wer eine Neuanschaffung plant und beim Kauf ein altes Gerät in Zahlung geben will, kann sich jetzt über die maximal erhältlichen Eintauschwerte informieren. In einer neuen Übersicht listet Apple 16 akzeptierte Vorgängermodelle.

Neu mit dabei sind die drei iPhone-Modelle aus dem vergangenen Jahr, also das iPhone 11, das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max. Für letzteres will Apple im besten Fall noch 700 Euro gutschreiben. Leicht im Wert gesunken sind derweil die bereits zuvor von Apple akzeptierten Geräte. Wer noch ein iPhone SE der ersten Generation herumliegen hat, bekommt von Apple dafür jetzt nur noch bis zu 40 statt zuvor 45 Euro.

Apple Trade-in – Die aktuellen Eintauschwerte im Überblick:

iPhone 11 Pro Max – Bis zu 700 Euro

iPhone 11 Pro – Bis zu 640 Euro

iPhone 11 – Bis zu 500 Euro

iPhone XS Max – Bis zu 380 Euro

iPhone XS – Bis zu 340 Euro

iPhone XR – Bis zu 290 Euro

iPhone X – Bis zu 270 Euro

iPhone 8 Plus – Bis zu 200 Euro

iPhone 8 – Bis zu 160 Euro

iPhone 7 Plus – Bis zu 140 Euro

iPhone 7 – Bis zu 110 Euro

iPhone 6s Plus – Bis zu 80 Euro

iPhone 6s – Bis zu 50 Euro

iPhone 6 Plus – Bis zu 50 Euro

iPhone 6 – Bis zu 50 Euro

iPhone SE (1. Generation) – Bis zu 40 Euro

Wenn ihr vorab schon mal prüfen wollt, was euch ein neues iPhone im Zusammenhang mit der Rückgabe eines alten Geräts kosten würde, könnt ihr das ganz einfach im Apple Store oder der Apple Store App machen. Die oben genannten iPhone-Modelle sind dort bereits hinterlegt und Apple bietet euch, wenn ihr den Bestellvorgang durchspielt die Möglichkeit an, ein bereits von euch genutztes Gerät zum Eintausch auszuwählen. Ihr müsst lediglich bestätigen, dass das betreffende Gerät in gutem Zustand ist und bekommt dann den erwarteten Preis angezeigt. Nur absenden könnt ihr die Bestellung vorab noch nicht.

Apple hat den Bestellstart für die neuen iPhone-Modelle in diesem Jahr auf zwei Termine verteilt. Wer auf ein iPhone 12 mini oder das iPhone 12 Pro Max wartet, muss sich mit der Bestellung bis 6. November gedulden, die Auslieferung soll dann vom 13. November an stattfinden.

Eine Übersicht der diesjährigen Apple-Terminplanung haben wir hier veröffentlicht.