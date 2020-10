Für Gamer: Anker-Ladekabel mit abgewinkeltem Lightning-Stecker

Mit einem neuen Ladekabel mit abgewinkeltem Lightning-Stecker hat Anker vor allem auch iPhone-Gamer im Auge. Der Anschluss im 90-Grad-Winkel soll es ermöglichen, das iPhone auch dann komfortabel zu verwenden, wenn es per Kabel mit Strom versorgt werden muss.

Anker bietet das von Apple zertifizierte Schnellladekabel mit 90 und 180 Zentimetern Länge und wahlweise auch in den Anschlussvarianten USB-C und USB-A an. Die Vorbestellung ist ab sofort möglich, ausgeliefert werden die neuen Ladestrippen dann von kommender Woche an.

Bei den neuen Ladekabeln handelt es sich nicht um die ersten Anker-Kabel, die besonders mit dem Fokus auf Gaming bzw. der iPhone-Nutzung während des Ladens konzipiert und vermarktet werden. Im Frühjahr schon hat Anker das zum Preis von 13,99 Euro erhältliche Anker Gaming-Kabel vorgestellt, bei dem das Ladekabel mithilfe eines Bogensteckers entlang der Geräterückseite geführt wird.