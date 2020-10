iPhone 12 Terminübersicht: Vorbestellung, Liefer- und Verkaufsstart

Die schnelle Zusammenfassung: Von den vier iPhone-Modellen, die Apple in diesem Jahr vorgestellt hat starten die größte und die kleinste Variante erst im November, die beiden mittelgroßen Geräte, das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro lassen sich bereits in zwei Tage, am Freitag ab 14:00 Uhr bestellen.

Wie üblich wird Apple die wichtigsten 30+ Märkte, darunter auch Deutschland, Australien, China, Großbritannien, Japan und die USA, als erste bedienen. Der Rollout soll folgendermaßen vonstatten gehen:

iPhone 12 mini

In 64, 128 und 256GB ab 778,85 Euro

Vorbestellung ab Freitag, 6. November ab 14 Uhr.

Verfügbarkeit ab Freitag, 13. November.

iPhone 12

In 64, 128 und 256GB ab 876,30 Euro

Vorbestellung ab Freitag, 16. Oktober ab 14 Uhr.

Verfügbarkeit ab Freitag, 23. Oktober.

iPhone 12 Pro

In 128, 256 und 512GB ab 1.120 Euro

Vorbestellung ab Freitag, 16. Oktober ab 14 Uhr.

Verfügbarkeit ab Freitag, 23. Oktober.

iPhone 12 Pro Max

In 128, 256 und 512GB ab 1.217,50 Euro

Vorbestellung ab Freitag, 6. November ab 14 Uhr.

Verfügbarkeit ab Freitag, 13. November.

Zubehör kommt später

In Sachen Zubehör werden sich das MagSafe-Ladegerät, die Kreditkarten-Ledertasche mit MagSafe, das Silikon- und das Clear Case alle ab Freitag zusammen mit dem iPhone 12 und dem iPhone 12 Pro bestellen lassen.

Noch nicht am 16. Oktober erhältlich ist das von Apple angebotene iPhone-Ledercase. Dieses soll erst zum Bestellstart von iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Mac nachrücken.

Für das MagSafe Duo-Ladegerät und die Lederhülle mit ablesbarer Uhrzeit-Anzeige kommuniziert Apple derzeit noch keine Termine. Die Accessoires, so die aktuelle Sprachregelung, sollen „zu einem späteren Zeitpunkt“ erhältlich sein.

HomePod mini ab 16. November

Solltet ihr auch mit einem der neuen HomePod mini-Modelle liebäugeln, dann müsst ihr euch ebenfalls noch gedulden. Der kleine Lautsprecher wird sich zwar ebenfalls ab Freitag, 6. November, 14 Uhr vorbestellen lassen – ausgeliefert wird der 96,50 Euro teure Speaker jedoch erst in der 47. Kalenderwoche, die mit dem 16. November startet.