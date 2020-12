Apples Musikmemos-App wird eingestellt

Mit Musikmemos hat Apple eine iOS-Anwendung im Programm, die Musiker und DJs beim Erstellen neuer Songs unterstützen soll. Mit der Anwendung sollten sich neue Ideen einfach festhalten und organisieren lassen.

Nur vier Jahre später ist die App-Idee hinfällig. Apple hat jetzt angekündigt, dass die aktuell in Version 1.0.7 vorliegende Anwendung nicht mehr aktualisiert wird und von März 2021 auch nicht mehr zum Download bereitsteht. Man könne die Musikmemos-App unter iOS 14 zwar auch in der Folge noch verwenden, Apple rät allerdings dazu, seine musikalischen Notizen zu exportieren um sich in Zukunft nicht zu verlieren.

Die Voraussetzungen hierfür wurden mit dem aktuellen und letzten Update für die App geschaffen. Apple stellt damit die Möglichkeit zum Export aufgenommener Musikmemos in die Sprachmemos-Mediathek bereit. Von dort aus stehen sie gemeinsam mit den mit der Standard-App „Sprachmemos“ erstellten Aufnahmen zur Verfügung.

