Apples MagSafe-Zubehör: Ladegerät und neue Hüllen sind schon da

Während sich Käufer der neuen iPhone-Modelle noch bis zu deren Verfügbarkeit am Freitag gedulden müssen, lässt sich das Zubehör zu den Geräten nicht nur schon bestellen, sondern wird auch bereits ausgeliefert. Apples neues MagSafe-Ladegerät ist ebenso bereits bei den ersten Apple-Kunden angekommen wie verschiedene Ausführungen der MagSafe-Hüllen.

Mit den hier eingebundenen Fotos gewährt uns Filip Chudzinski einen frühen Blick auf das neue Apple-Zubehör. ifun-Leser werden Filip bereits durch seine Apple-Store-Reportagen als Storeteller oder auch über die von ihm verantwortete Apple-Watch-Armband-App Bandbreite kennen.

Das neue MagSafe-Ladegerät kommt ähnlich verpackt wie der Ladepuck für die Apple Watch, fällt aber entsprechend größer und auch mit flacher Oberfläche aus. Die in die neuen Apple-Hüllen integrierten Magneten sorgen dafür, dass sich der MagSafe-Teller auch auf der Hülle in der richtigen Postion ausrichtet, um das iPhone zu laden. Erfahrungswerte stehen zwar noch aus, aber die im iPhone selbst platzierten Magnete dürften zu schwach sein, um das Ladegerät auch über eine angelegte gewöhnliche Hülle ohne Magneten hinweg am iPhone zu halten.

Direkt an der Hülle angebracht, sitzt MagSafe sicher genug für eine unterbrechungsfreie Ladung, aber dennoch nicht zu fest, sodass es sich problemlos auch wieder entfernen lässt.

Filip beantwortet uns auch die Bonusfrage, ob sich das iPhone mitsamt der neuen Hüllen am Kühlschrank oder einer metallenen Pinnwand befestigen lässt. Die Hülle selbst hält hier gut, mit einem iPhone drin gelingt dies zwar auch noch, könnte aber insbesondere an einer Kühlschranktür nicht die beste Idee sein. Das Konstrukt ist dafür wohl doch zu instabil, wobei abzuwarten ist ob die im iPhone verbauten Magneten die „Haftwirkung“ hier verbessern.

Apple erlaubt die Vorbestellung von iPhone 12 und iPhone 12 Pro seit letzter Woche und will die Geräte von diesem Freitag an ausliefern. Das iPhone 12 mini und das iPhone 12 Pro Max sind dann vom 6. November an bestellbar und eine Woche später ab 13. November erhältlich.