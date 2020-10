Sparda-Bank Hamburg unterstützt künftig Apple Pay

Die Sparda-Bank Hamburg wird in Kürze als vierte der elf im Sparda-Bankenverbund organisierten Institute Apple Pay unterstützen. Möglich wird dies durch eine für Anfang November geplante IT-Umstellung. Wie bereits die Sparda-Banken Berlin, Hannover und Südwest wird auch die Sparda-Bank Hamburg künftig das Angebot des Branchen-Dienstleisters Fiducia nutzen.

Während die Umstellung des Bankensystems bereits für den Zeitraum vom 5. bis 9. November angesetzt ist, wird Apple Pay mit der Sparda-Bank Hamburg wohl frühestens gegen Monatsende verfügbar sein. Voraussetzung hier für sind auch die neuen Kreditkarten mit digitalen Funktionen, die die Bank bis Ende November an ihre Kunden ausgeben will. Als Beispiel für die damit verbundenen Einsatzmöglichkeiten weist die Sparda Hamburg in ihren Kundeninformationen ausdrücklich auf die Möglichkeit der Verwendung mit Apple Pay hin.

Der Ablauf dürfte mit der bei der Sparda-Bank Hannover bereits im Frühjahr eingeführten Apple-Pay-Unterstützung vergleichbar sein. Auch hier wurden mit einem Wechsel zu Fiducia und der Ausgabe neuer Kreditkarten zunächst die nötigen Voraussetzungen geschaffen, die Unterstützung von Apple Pay war dann noch im gleichen Monat offiziell.