Apples MagSafe-Akku: Amazon-Preis fällt auf 89 Euro

Apples MagSafe-Akku kann nach einem harten Tag einfach auf dem iPhone-Rücken belassen werden. Wird das iPhone dann per Stromkabel geladen, lädt dieses den Akku induktiv wieder auf – ein nettes Alleinstellungsmerkmal des Apple-Akkus. Im Einsatz gibt Apple die folgenden Werte für dein eigenen Akku an:

Seit Apples Vorstellung des ausschließlich in weiß erhältlichen MagSafe Akkus Mitte Juli 2021, sind gut acht Monate ins Land gestrichen. In dieser Zeit ist der bei Apple zum Preis von 109 Euro erhältliche Stromrucksack für die mit MagSafe ausgestatteten iPhone 12 und iPhone 13-Modelle mehrfach im Preis gefallen. Jetzt gib es den Akku auf Amazon erstmals für 89 Euro und damit 20 Euro günstiger als bei Apple selbst .

