Reverse Charging: iPhone kann Apples MagSafe-Akku induktiv laden

Apple bietet den neuen MagSafe-Akku zum Preis von 109 Euro im hauseigenen Onlineshop an. Das Zubehör soll von nächster Woche an ausgeliefert werden.

Apple aktiviert hierfür offensichtlich mit dem in Kürze erwarteten Update auf iOS 14.7 eine Funktion, über die schon lange Zeit spekuliert wird. Die Dual-Ladefunktion, auch „Reverse Charging“ genannt, ermöglicht es, dass ein Qi-Gerät in beide Richtungen arbeiten kann. Bei vielen Geräten von Samsung beispielsweise ist dergleichen längst Standard, und Nutzer können ihre Ohrhörer oder auch Smartwatches auf der Rückseite ihrer Smartphones laden.

Standardmäßig lässt sich Apples MagSafe-Akku ja über ein angeschlossenes Lightning-Kabel aufladen und man kann – sofern am iPhone angebracht – dabei gleichzeitig auch den iPhone-Akku selbst wieder auftanken. Apple zufolge lässt sich dies aber auch in umgekehrter Folge bewerkstelligen: Ein über Lightning mit einer Stromquelle verbundenes iPhone kann umgekehrt auch den MagSafe-Akku mit aufladen.

