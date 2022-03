CarPlay: Nutzer sichten Tempolimit-Anzeige in Apple Maps

Offiziell hat Apple die Kartenfunktion „Tempolimits“ in Deutschland noch nicht freigeschaltet. Die Karten-Applikation Cupertinos unterstützt hierzulande die Turn-by-Turn-Navigation, die Anzeige von Verkehrsinfos, den Spurassistent und die Einblendung von Mautzonen und den Strecken des öffentlichen Personennahverkehr aber weder Blitzgeräte noch Tempolimits.

Bislang nur in 12 Regionen verfügbar

Tempolimits sind laut Apple ohnehin nur in 12 Regionen verfügbar. Neben den USA und China auch in Andorra, Kanada, Gibraltar, Großbritannien, Irland, Italien, Japan, Portugal, San Marino und Spanien.

Dennoch trudeln bei uns in letzter Zeit vermehrt Lesermeldungen ein, denen entsprechende Info-Anzeigen während der CarPlay-Nutzung aufgefallen sind. Unter anderem scheint Apple in der Region Stuttgart und in der Region München damit begonnen zu haben, ausgewählten Anwendern während der laufenden Navigation Tempolimits einzublenden. Diese tauchen sowohl in der Karten-Applikation auf dem iPhone, als auch in der CarPlay-Anzeige des Entertainment-Systems im Fahrzeuges auf.

Meldungen aus Stuttgart und München

Unter anderem hat uns ifun.de-Leser Yannik auf die neue Anzeige der Tempolimits aufmerksam gemacht, die unter iOS 15.3.1 eingeblendet werden und weist darauf hin, dass neben der Geschwindigkeitsbegrenzung neuerdings auch Ampeln dargestellt werden, die zuvor an gleicher Stelle noch nicht angezeigt wurden.

Apple informiert über die regional unterschiedlich ausgebauten Funktionen der Karten-Applikation in der offiziellen Übersicht „Verfügbarkeit von iOS und iPadOS Features“.

Zuletzt hatte das unternehmen die Meldung von Verkehrsgefahren in Deutschland scharf geschaltet und gestattet seit Ende des letzten Jahres die Meldung von Gefahr- und Unfall-Hinweisen – ifun.de berichtete ausführlich: