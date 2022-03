Geheimtipp Quick Capture: Schnellnotizen mit Sprache, Kamera und Tastatur

Die Texterkennung per Sprache greift auf das iPhone-Mikrofon zu und fängt umgehend mit der Transkription der von euch eingesprochenen Sätze an. Hier scheint Quick Capture momentan allerdings ausschließlich englische Eingaben zu verarbeiten. Wir haben den Entwickler diesbezüglich jedoch schon kontaktiert und hoffen auf ein baldiges Update, das auch deutsche Monologe in ausgeschriebenen Text übersetzt. Für die von Quick Capture genutzten Apple-Frameworks sollte der Wechsel der Eingabesprache kein größeres Problem darstellen.

Insert

You are going to send email to