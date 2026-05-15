Apples Liquid Glass gewinnt Designpreis trotz Kritik

Apples „Liquid Glass“-Design bleibt umstritten, bekommt nun aber Rückenwind aus der Designbranche. Die mit iOS 26 eingeführte neue Designsprache wurde bei den ADC Annual Awards ausgezeichnet und erhielt unter anderem einen Gold Cube in der Kategorie „Interactive / UX / UI“.

Die Auszeichnung kommt zu einem interessanten Zeitpunkt. Seit der Vorstellung von Liquid Glass wird über Lesbarkeit, Transparenzen und Kontraste diskutiert. Gerade auf dem iPhone wirkten Menüs, Schaltflächen und Systembereiche in den ersten Versionen stellenweise zu durchsichtig. Apple hat darauf bereits reagiert und mit iOS 26.1 einen Schalter für weniger „Liquid Glass“ nachgereicht.

Trotz dieser Kritik wurde Liquid Glass bei den ADC Awards gleich mehrfach gewürdigt. Neben dem Gold Cube erhielt Apple für iOS 26 Liquid Glass auch weitere Auszeichnungen, darunter einen Silver Cube und Bronze Cubes in verwandten Designkategorien. Die ADC Awards gehören zu den traditionsreichsten Kreativpreisen und werden vom Art Directors Club vergeben.

Preis für Optik, Alltag bleibt entscheidend

Apple beschreibt Liquid Glass als eine übergreifende Designsprache für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV. Transparente Flächen, plastische Bedienelemente, Parallax-Effekte und bewegungsabhängige Reflexionen sollen Apps und Systembereiche lebendiger wirken lassen. Auch viele Drittanbieter arbeiten inzwischen daran, ihre Apps optisch anzupassen. Zuletzt ging es etwa um WhatsApp und neue Liquid-Glass-Elemente.

Ein Designpreis beantwortet allerdings nicht automatisch die Frage, wie gut sich eine Oberfläche im Alltag bedienen lässt. Liquid Glass sieht an vielen Stellen modern aus, kann je nach Hintergrund, Licht und Sehgewohnheiten aber auch anstrengend wirken. Genau deshalb dürfte Apple den Stil mit iOS 27 weiter verfeinern.

Apple dürfte an Liquid Glass festhalten

Die Auszeichnung dürfte Apple intern bestätigen, dass die grundsätzliche Richtung stimmt. Schon bei früheren großen Designwechseln gab es zunächst deutliche Kritik, etwa beim flacheren iOS-7-Look. Später wurden die Konzepte schrittweise angepasst und zum neuen Normalzustand.

Auch bei Liquid Glass spricht vieles für diesen Weg. Apple wird es vermutlich weniger aus dem System nehmen, sondern an Kontrasten, Lesbarkeit und Animationen arbeiten. Für Nutzer bleibt damit vor allem interessant, ob iOS 27 die Oberfläche nicht nur schöner, sondern auch angenehmer und konsistenter macht.