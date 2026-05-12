Mehr „Liquid Glass“ auf dem iPhone
WhatsApp arbeitet weiter am „Liquid Glass“-Design
WhatsApp arbeitet weiter daran, seine iPhone-App optisch stärker an Apples „Liquid Glass“-Design anzupassen. In der aktuellen TestFlight-Version finden sich Hinweise auf überarbeitete Nachrichtenreaktionen und neue Kontextmenüs innerhalb von Chats. Die Änderungen sind bislang aber noch nicht allgemein verfügbar.
Die auf WhatsApp-Vorabversionen spezialisierte Webseite WABetaInfo konnte die neuen Elemente bereits sichtbar machen. Demnach sollen die Reaktionsleiste und das Menü, das nach längerem Drücken auf eine Nachricht erscheint, künftig transparenter dargestellt werden. Statt der bislang eher festen Flächen setzt WhatsApp hier auf eine stärker durchscheinende Optik mit mehr Tiefe.
Damit würde der Messenger eine weitere Lücke in seiner iOS-26-Anpassung schließen. Einzelne Bereiche der App wurden bereits umgestellt, andere wirken dagegen weiterhin wie Fremdkörper im neuen Systemdesign. Gerade die Reaktionsleiste fällt in Chats häufig ins Auge, weil sie bei jeder schnellen Emoji-Antwort eingeblendet wird.
Reaktionen und Kontextmenüs werden überarbeitet
Betroffen ist unter anderem die Leiste mit den schnellen Emoji-Reaktionen. WhatsApp hatte diese Funktion schon vor einigen Jahren eingeführt und später um die freie Emoji-Auswahl erweitert. Wir hatten damals unter anderem über beliebige Emojis für WhatsApp-Reaktionen berichtet.
Auch das Kontextmenü für Nachrichten soll künftig besser zum restlichen Erscheinungsbild passen. Dort finden sich Funktionen wie Antworten, Weiterleiten, Kopieren oder Löschen. Nach aktuellem Stand arbeitet WhatsApp hier zwar mit mehr Transparenz, ein vollständig weichgezeichneter Chat-Hintergrund ist aber offenbar noch nicht vorgesehen.
Rollout weiterhin unklar
Wann die überarbeiteten Elemente in der regulären App-Store-Version landen, ist offen. Selbst in der Beta sind sie derzeit nicht für alle Tester nutzbar. WABetaInfo beschreibt die Neuerungen als „noch in Entwicklung“. WhatsApp dürfte die Oberfläche daher erst dann breiter verteilen, wenn mehrere Chat-Bereiche zusammenhängend überarbeitet sind.
Apples „Liquid Glass“-Design war bereits während der iOS-26-Beta nicht unumstritten. Später ergänzte Apple mit iOS 26.1 einen Schalter, mit dem sich die transparente Darstellung abschwächen lässt. WhatsApp bewegt sich mit seinen Anpassungen also auf einem schmalen Grat: moderner wirken, ohne Lesbarkeit und Übersichtlichkeit zu verschlechtern.
📝 WhatsApp for iOS 25.28.75: what's new?
WhatsApp is rolling out the new Apple's new Liquid Glass design language for the iOS 26 app, and it's available to some users!
Some users can experiment with this feature by installing the previous update.https://t.co/SPrdOvJGgc pic.twitter.com/LmDlCfAJeQ
— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 8, 2025
Ich würde mich freuen, überhaupt mal was vom neuen Liquid Glass Design zu sehen.
Dieses Mal bin ich wohl einer der Letzten, die beim Rollout bedacht werden…
+1
In meinem Umfeld haben die wenigsten Liquid Glass bisher erhalten.
Ich warte auch drauf…
Es wäre nett, wenn What’s App die Apple Watch App autark machen würde.
Ultra 2GPS / Cellular.
Ach, tatsächlich nicht möglich?
Heftig
Also WA gibt es für die Watch. Ob die allerdings auch funktioniert, wenn das iPhone nicht in der Nähe ist, weiß ich nicht.
Wäre schön, wenn die AW App überhaupt brauchbar wäre.
Die sollen mal die Korrekturlesenfunktion von Apple Intelligence wieder aktivieren! Ein Unding, dass die sowas einfach abdrehen können und man dann irgend ne komische Meta AI benutzen soll, die alles ins Internet schickt
Naja wenn man so will schickt Apple auch alles ins Internet… keine KI läuft auf einem iPhone autark bzw. Offline außer evtl Fullmoon
Doch, Apple Intelligence läuft teilweise auf dem Phone.
Das ist falsch, diese Funktion von Apple Intelligence läuft komplett lokal auf dem iPhone
Auf meinem Dienst iPhone habe ich in WhatsApp seit Wochen die Liquid Glass Elemente unten wie Chats, aktuelles und so weiter. Auf meinem privaten sieht es altbacken aus wie immer. Werden diese Designs auch in Wellen ausgerollt?
Immer. Das macht WhatsApp bei jeder neuen Funktion. An Meinem iPad schaut es auch alles ganz anderes aus als am iPhone. Sehr nervig.
Wir im Artikel steht, ist noch alles offen. Absolut unklar, wann die neue Oberfläche für alle ausgerollt wird.
Ja das werden sie.
Ach krass, eben mal geschaut, geht mir genauso.
Dienstlich neue Optik, auf den privaten die alte Optik.
Dienstlich nutze ich es so gut wie nie, privat täglich mehrfach
Ich finde, WhatsApp ist seit längerer Zeit ziemlich verbugt. Unscharfe Profilbilder, die jeweilige „Info“ wird nicht vernünftig oder überhaupt nicht angezeigt. Und das sind nur paar oberflächliche Dinge.
Mit den Kartoffelbrei profilbilder hab ich auf der Watch
Ein Armutszeugnis für ein Unternehmen dieser Größe, sich so lange Zeit zu lassen.
Läuft halt leider keiner weg deswegen.. aber irgendwann kommt dann die Rechnung von der Konkurrenz.
Welche Konkurrenz?
Hauptsache das „Premium“-Abo läuft jetzt erstmal an…
Geht es nur mir so? Am schlimmsten finde ich das alte Tastatur Layout bei WhatsApp. Stelle gerade aber fest, dass es hier in der Kommentarfunktion auch noch ist. Kann man das irgendwo einstellen, dass die Tastatur so ausschaut wie bei den Apple Apps?
Wir sind doch erst bei 26.5 lasst euch Zeit! Sollte WhatsApp wirklich bald Werbung anzeigen wechsle ich endgültig zu Signal und Co.
Wird Zeit, die App an sich ist schon ganz nett und da ist in letzter Zeit ja viel passiert. Aber das eigentliche Chatfenster mit den fetten Balken oben und unten sieht furchtbar aus, iMessage zeigt, wie es schöner geht.