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Mehr „Liquid Glass“ auf dem iPhone

WhatsApp arbeitet weiter am „Liquid Glass“-Design
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WhatsApp arbeitet weiter daran, seine iPhone-App optisch stärker an Apples „Liquid Glass“-Design anzupassen. In der aktuellen TestFlight-Version finden sich Hinweise auf überarbeitete Nachrichtenreaktionen und neue Kontextmenüs innerhalb von Chats. Die Änderungen sind bislang aber noch nicht allgemein verfügbar.

WhatsApp Liquid Glass WABeta2

Die auf WhatsApp-Vorabversionen spezialisierte Webseite WABetaInfo konnte die neuen Elemente bereits sichtbar machen. Demnach sollen die Reaktionsleiste und das Menü, das nach längerem Drücken auf eine Nachricht erscheint, künftig transparenter dargestellt werden. Statt der bislang eher festen Flächen setzt WhatsApp hier auf eine stärker durchscheinende Optik mit mehr Tiefe.

Damit würde der Messenger eine weitere Lücke in seiner iOS-26-Anpassung schließen. Einzelne Bereiche der App wurden bereits umgestellt, andere wirken dagegen weiterhin wie Fremdkörper im neuen Systemdesign. Gerade die Reaktionsleiste fällt in Chats häufig ins Auge, weil sie bei jeder schnellen Emoji-Antwort eingeblendet wird.

Reaktionen und Kontextmenüs werden überarbeitet

Betroffen ist unter anderem die Leiste mit den schnellen Emoji-Reaktionen. WhatsApp hatte diese Funktion schon vor einigen Jahren eingeführt und später um die freie Emoji-Auswahl erweitert. Wir hatten damals unter anderem über beliebige Emojis für WhatsApp-Reaktionen berichtet.

Auch das Kontextmenü für Nachrichten soll künftig besser zum restlichen Erscheinungsbild passen. Dort finden sich Funktionen wie Antworten, Weiterleiten, Kopieren oder Löschen. Nach aktuellem Stand arbeitet WhatsApp hier zwar mit mehr Transparenz, ein vollständig weichgezeichneter Chat-Hintergrund ist aber offenbar noch nicht vorgesehen.

WhatsApp Liquid Glass WABeta

Rollout weiterhin unklar

Wann die überarbeiteten Elemente in der regulären App-Store-Version landen, ist offen. Selbst in der Beta sind sie derzeit nicht für alle Tester nutzbar. WABetaInfo beschreibt die Neuerungen als „noch in Entwicklung“. WhatsApp dürfte die Oberfläche daher erst dann breiter verteilen, wenn mehrere Chat-Bereiche zusammenhängend überarbeitet sind.

Apples „Liquid Glass“-Design war bereits während der iOS-26-Beta nicht unumstritten. Später ergänzte Apple mit iOS 26.1 einen Schalter, mit dem sich die transparente Darstellung abschwächen lässt. WhatsApp bewegt sich mit seinen Anpassungen also auf einem schmalen Grat: moderner wirken, ohne Lesbarkeit und Übersichtlichkeit zu verschlechtern.
12. Mai 2026 um 11:34 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    25 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich würde mich freuen, überhaupt mal was vom neuen Liquid Glass Design zu sehen.

    Dieses Mal bin ich wohl einer der Letzten, die beim Rollout bedacht werden…

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  • Es wäre nett, wenn What’s App die Apple Watch App autark machen würde.
    Ultra 2GPS / Cellular.

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  • Die sollen mal die Korrekturlesenfunktion von Apple Intelligence wieder aktivieren! Ein Unding, dass die sowas einfach abdrehen können und man dann irgend ne komische Meta AI benutzen soll, die alles ins Internet schickt

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  • Auf meinem Dienst iPhone habe ich in WhatsApp seit Wochen die Liquid Glass Elemente unten wie Chats, aktuelles und so weiter. Auf meinem privaten sieht es altbacken aus wie immer. Werden diese Designs auch in Wellen ausgerollt?

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  • Ich finde, WhatsApp ist seit längerer Zeit ziemlich verbugt. Unscharfe Profilbilder, die jeweilige „Info“ wird nicht vernünftig oder überhaupt nicht angezeigt. Und das sind nur paar oberflächliche Dinge.

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  • Ein Armutszeugnis für ein Unternehmen dieser Größe, sich so lange Zeit zu lassen.

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  • Hauptsache das „Premium“-Abo läuft jetzt erstmal an…

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  • Geht es nur mir so? Am schlimmsten finde ich das alte Tastatur Layout bei WhatsApp. Stelle gerade aber fest, dass es hier in der Kommentarfunktion auch noch ist. Kann man das irgendwo einstellen, dass die Tastatur so ausschaut wie bei den Apple Apps?

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  • Wir sind doch erst bei 26.5 lasst euch Zeit! Sollte WhatsApp wirklich bald Werbung anzeigen wechsle ich endgültig zu Signal und Co.

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  • Wird Zeit, die App an sich ist schon ganz nett und da ist in letzter Zeit ja viel passiert. Aber das eigentliche Chatfenster mit den fetten Balken oben und unten sieht furchtbar aus, iMessage zeigt, wie es schöner geht.

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