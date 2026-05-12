WhatsApp arbeitet weiter am „Liquid Glass“-Design

WhatsApp arbeitet weiter daran, seine iPhone-App optisch stärker an Apples „Liquid Glass“-Design anzupassen. In der aktuellen TestFlight-Version finden sich Hinweise auf überarbeitete Nachrichtenreaktionen und neue Kontextmenüs innerhalb von Chats. Die Änderungen sind bislang aber noch nicht allgemein verfügbar.

Die auf WhatsApp-Vorabversionen spezialisierte Webseite WABetaInfo konnte die neuen Elemente bereits sichtbar machen. Demnach sollen die Reaktionsleiste und das Menü, das nach längerem Drücken auf eine Nachricht erscheint, künftig transparenter dargestellt werden. Statt der bislang eher festen Flächen setzt WhatsApp hier auf eine stärker durchscheinende Optik mit mehr Tiefe.

Damit würde der Messenger eine weitere Lücke in seiner iOS-26-Anpassung schließen. Einzelne Bereiche der App wurden bereits umgestellt, andere wirken dagegen weiterhin wie Fremdkörper im neuen Systemdesign. Gerade die Reaktionsleiste fällt in Chats häufig ins Auge, weil sie bei jeder schnellen Emoji-Antwort eingeblendet wird.

Reaktionen und Kontextmenüs werden überarbeitet

Betroffen ist unter anderem die Leiste mit den schnellen Emoji-Reaktionen. WhatsApp hatte diese Funktion schon vor einigen Jahren eingeführt und später um die freie Emoji-Auswahl erweitert. Wir hatten damals unter anderem über beliebige Emojis für WhatsApp-Reaktionen berichtet.

Auch das Kontextmenü für Nachrichten soll künftig besser zum restlichen Erscheinungsbild passen. Dort finden sich Funktionen wie Antworten, Weiterleiten, Kopieren oder Löschen. Nach aktuellem Stand arbeitet WhatsApp hier zwar mit mehr Transparenz, ein vollständig weichgezeichneter Chat-Hintergrund ist aber offenbar noch nicht vorgesehen.

Rollout weiterhin unklar

Wann die überarbeiteten Elemente in der regulären App-Store-Version landen, ist offen. Selbst in der Beta sind sie derzeit nicht für alle Tester nutzbar. WABetaInfo beschreibt die Neuerungen als „noch in Entwicklung“. WhatsApp dürfte die Oberfläche daher erst dann breiter verteilen, wenn mehrere Chat-Bereiche zusammenhängend überarbeitet sind.

Apples „Liquid Glass“-Design war bereits während der iOS-26-Beta nicht unumstritten. Später ergänzte Apple mit iOS 26.1 einen Schalter, mit dem sich die transparente Darstellung abschwächen lässt. WhatsApp bewegt sich mit seinen Anpassungen also auf einem schmalen Grat: moderner wirken, ohne Lesbarkeit und Übersichtlichkeit zu verschlechtern.