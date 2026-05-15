Entsperrtes iPhone: Diese Einstellungen helfen nach einem Diebstahl
iPhone-Diebe haben es nicht nur auf das Gerät selbst abgesehen. Deutlich wertvoller wird ein gestohlenes iPhone, wenn es entsperrt aus der Hand gerissen wird. Ein aktueller Bericht beschreibt, dass ein gesperrtes iPhone auf dem Schwarzmarkt oft nur als Ersatzteil interessant ist, ein entsperrtes Gerät aber deutlich höhere Preise erzielen kann.
An öffentlichen Orten sollte man das iPhone nicht dauerhaft entsperrt haben.
Der Grund liegt auf der Hand: Solange das iPhone entsperrt ist, können Täter zumindest versuchen, an persönliche Daten, Messenger, E-Mails, gespeicherte Passwörter oder Finanz-Apps zu gelangen. Viele sensible Aktionen sind zwar zusätzlich durch Face ID, Touch ID oder App-Sperren geschützt. Dennoch reicht ein kurzer Zugriff oft aus, um weitere Angriffe vorzubereiten.
Besonders häufig kommen anschließend Phishing-Nachrichten zum Einsatz. Opfer erhalten etwa gefälschte Hinweise, die wie Apples „Wo ist?“-Dienst aussehen und zur Eingabe des Gerätecodes auffordern. Wer den Code dort einträgt, hilft den Tätern im schlimmsten Fall dabei, die Aktivierungssperre zu entfernen und das iPhone als funktionierendes Gerät weiterzuverkaufen.
Schutz für gestohlene Geräte aktivieren
Apple bietet seit iOS 17.3 den „Schutz für gestohlene Geräte“ an. Die Funktion sorgt dafür, dass bestimmte sensible Aktionen zusätzlich per Face ID oder Touch ID bestätigt werden müssen. Dazu zählen etwa der Zugriff auf gespeicherte Passwörter, gespeicherte Zahlungsmethoden, das Ändern des Apple-Account-Passworts oder das Deaktivieren des Verlustmodus.
Standardmäßig greifen viele dieser Schutzmaßnahmen vor allem außerhalb vertrauter Orte. In den Einstellungen unter „Face ID & Code“ lässt sich jedoch festlegen, dass die Sicherheitsverzögerung immer erforderlich ist. Das ist weniger bequem, erhöht aber den Schutz, falls ein iPhone entsperrt gestohlen wird. Daneben sollte natürlich auch „Wo ist?“ aktiviert sein.
Nach dem Diebstahl schnell handeln
Wird ein iPhone gestohlen, sollte es möglichst schnell über iCloud.com/find oder ein anderes Apple-Gerät als verloren markiert werden. Apple weist darauf hin, dass dafür kein Bestätigungscode erforderlich ist. Der Verlustmodus sperrt das Gerät, setzt Apple-Pay-Karten außer Kraft und erschwert Änderungen am Apple Account.
Wichtig ist außerdem: Apple fordert Nutzer niemals per Nachricht auf, den iPhone-Code oder andere Zugangsdaten einzugeben, weil ein gestohlenes Gerät angeblich gefunden wurde. Solche Nachrichten sollten ignoriert werden. Selbst nach einer Fernlöschung sollte das Gerät nicht vorschnell aus „Wo ist?“ entfernt werden, weil dadurch die Aktivierungssperre aufgehoben werden kann.
Ganz verhindern lassen sich solche Diebstähle nicht. Im Alltag helfen aber einfache Gewohnheiten: das iPhone in Menschenmengen nicht dauerhaft entsperrt in der Hand halten, den Gerätecode nicht offen eintippen und besonders sensible Apps zusätzlich sperren. Entscheidend ist, dass ein gestohlenes iPhone für Diebe möglichst schnell von einem wertvollen Zugangsschlüssel zu einem schwer verkäuflichen Stück Hardware wird.
Noch ein tipp: Bildschirmzeit einschalten und einen abweichenden Code für Bildschirmzeit aktivieren. Dann folgende zwei Einstellungen vornehmen:
Bildschirmzeit > Beschränkungen > Accounts > „nicht erlauben“
Bildschirmzeit > Beschränkungen > Code & Face-ID > „nicht erlauben“
Konsequenz: Selbst wenn das Gerät entsperrt gestohlen wird können die iCloud-Einstellungen nicht ohne Eingabe des Bildschirmzeit-Codes geändert werden.
Zwei…, ein Gedanke. :D
Dann kann man aber in Passwörter keine neuen Accounts hinzufügen oder doch? Oder gilt das nur für den Apple Account und die anderen Passwörter und Accounts nicht verstehe ich noch nicht so ganz.
Plus One
Danke für den Tipp – gleich mal umgesetzt! ^^
Auch grundsätzlich hilfreich: In den Einstellungen unter Bildschirmzeit bei den Beschränkungen Änderungen für „Code & Face ID“ und „Accounts“ mit einem eigenen PIN-Code auf „Nicht erlauben“ setzen.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit, ein iPhone mit der Apple Watch dann wieder zu sperren?
Wenn es im entsperrten Zustand gestohlen wird?
Wie ist das eigentlich, wenn das iPhone einen nicht mehr per FaceID korrekt erkennt? zB nach einem Unfall oder falls der Sensor streikt. Gibt es dann kein Fallback Verfahren mehr um seinen Code bzw. Apple-Passwort zu ändern?
Das gleiche frage ich mich auch bei den passkeys: was passiert, wenn die biometrische Authentifizierung dauerhaft fehlschlägt?
Nein, gibt es nicht. Hatte vor kurzem genau dieses Problem. Nach einem Wasserschaden ging FaceID nicht mehr.
Die Apps, die ich zusätzlich per FaceID gesperrt hatte (darunter WhatsApp) konnte ich nicht mehr öffnen – und entsprechend auch nicht die Funktion „Chats auf neues iPhone übertragen“ nutzen. Konnte dafür nur das letzte iCloud-Backup nutzen (was aber etwas veraltet war und keine Videos aus WhatsApp enthielt).
Danke, das hab ich ich mir gedacht. Ziemlich dämlich das ganze. Wundert mich warum Apple da nicht stärker darauf hinweist.
Dann bleibt diese Funktion bis auf weiteres aus…