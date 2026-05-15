Entsperrtes iPhone: Diese Einstellungen helfen nach einem Diebstahl

iPhone-Diebe haben es nicht nur auf das Gerät selbst abgesehen. Deutlich wertvoller wird ein gestohlenes iPhone, wenn es entsperrt aus der Hand gerissen wird. Ein aktueller Bericht beschreibt, dass ein gesperrtes iPhone auf dem Schwarzmarkt oft nur als Ersatzteil interessant ist, ein entsperrtes Gerät aber deutlich höhere Preise erzielen kann.

An öffentlichen Orten sollte man das iPhone nicht dauerhaft entsperrt haben.

Der Grund liegt auf der Hand: Solange das iPhone entsperrt ist, können Täter zumindest versuchen, an persönliche Daten, Messenger, E-Mails, gespeicherte Passwörter oder Finanz-Apps zu gelangen. Viele sensible Aktionen sind zwar zusätzlich durch Face ID, Touch ID oder App-Sperren geschützt. Dennoch reicht ein kurzer Zugriff oft aus, um weitere Angriffe vorzubereiten.

Besonders häufig kommen anschließend Phishing-Nachrichten zum Einsatz. Opfer erhalten etwa gefälschte Hinweise, die wie Apples „Wo ist?“-Dienst aussehen und zur Eingabe des Gerätecodes auffordern. Wer den Code dort einträgt, hilft den Tätern im schlimmsten Fall dabei, die Aktivierungssperre zu entfernen und das iPhone als funktionierendes Gerät weiterzuverkaufen.

Schutz für gestohlene Geräte aktivieren

Apple bietet seit iOS 17.3 den „Schutz für gestohlene Geräte“ an. Die Funktion sorgt dafür, dass bestimmte sensible Aktionen zusätzlich per Face ID oder Touch ID bestätigt werden müssen. Dazu zählen etwa der Zugriff auf gespeicherte Passwörter, gespeicherte Zahlungsmethoden, das Ändern des Apple-Account-Passworts oder das Deaktivieren des Verlustmodus.

Standardmäßig greifen viele dieser Schutzmaßnahmen vor allem außerhalb vertrauter Orte. In den Einstellungen unter „Face ID & Code“ lässt sich jedoch festlegen, dass die Sicherheitsverzögerung immer erforderlich ist. Das ist weniger bequem, erhöht aber den Schutz, falls ein iPhone entsperrt gestohlen wird. Daneben sollte natürlich auch „Wo ist?“ aktiviert sein.

Nach dem Diebstahl schnell handeln

Wird ein iPhone gestohlen, sollte es möglichst schnell über iCloud.com/find oder ein anderes Apple-Gerät als verloren markiert werden. Apple weist darauf hin, dass dafür kein Bestätigungscode erforderlich ist. Der Verlustmodus sperrt das Gerät, setzt Apple-Pay-Karten außer Kraft und erschwert Änderungen am Apple Account.

Wichtig ist außerdem: Apple fordert Nutzer niemals per Nachricht auf, den iPhone-Code oder andere Zugangsdaten einzugeben, weil ein gestohlenes Gerät angeblich gefunden wurde. Solche Nachrichten sollten ignoriert werden. Selbst nach einer Fernlöschung sollte das Gerät nicht vorschnell aus „Wo ist?“ entfernt werden, weil dadurch die Aktivierungssperre aufgehoben werden kann.

Ganz verhindern lassen sich solche Diebstähle nicht. Im Alltag helfen aber einfache Gewohnheiten: das iPhone in Menschenmengen nicht dauerhaft entsperrt in der Hand halten, den Gerätecode nicht offen eintippen und besonders sensible Apps zusätzlich sperren. Entscheidend ist, dass ein gestohlenes iPhone für Diebe möglichst schnell von einem wertvollen Zugangsschlüssel zu einem schwer verkäuflichen Stück Hardware wird.