Apples Karten-App bald mit Offline-Modus und Live-Infos zu Ladestationen

Wohlgemerkt stehen die angekündigten Neuerungen nicht nur in Apples Karten-App auf dem iPhone zur verfügung, sondern sind generell in die Anwendung integriert, sodass sich die neuen Suchfunktionen beispielsweise auch auf der Apple Watch verwenden lassen.

Apple zufolge wird die Offline-Speicherung von Karten als neue Funktion für iPhone-Nutzer mit iOS 17 und somit im Herbst für alle Nutzer bereitgestellt. In der Karten-App kann man dann einen beliebigen Bereich markieren und für die Offline-Nutzung herunterladen. In der Folge lassen sich dann beispielsweise auch Funktionen wie die Suche nach Orten in diesem Bereich oder die Routenführung inklusive einer Prognose für die Ankunftszeit auch ohne Internetverbindung nutzen.

