Apples Karten-App priorisiert Suche nach Liefer- und Medizindiensten

Apple hat die Prioritäten bei der Suche in der hauseigenen Karten-App an die aktuelle Situation angepasst. Wenn man das Suchfeld aktiviert, werden nun an prominenter Stelle Lieferdienste, Apotheken und medizinische Einrichtungen angezeigt.

In unserer Grafik oben seht ihr die alte Reihenfolge der aktuellen Anzeige gegenüber gestellt. Einrichtungen, die derzeit aufgrund der behördlichen Vorgaben geschlossen sind, werden nach unten geschoben oder komplett ausgeblendet.

Bereits gestern haben wir über eine entsprechende Umstellung bei Google Maps informiert. Hier wurden Tasten zur Direktsuche nach Lieferdiensten und Restaurants, die ihre Speisen zum Abholen anbieten, eingefügt.