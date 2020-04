WhatsApp schränkt Weiterleitung häufig geteilter Nachrichten ein

WhatsApp schränkt die Möglichkeiten zum Weiterleiten von Nachrichten weiter ein, um die Verbreitung von Fehlinformationen insbesondere im Zusammenhang mit der Corona-Krise zu erschweren. Nachrichten, die mehr als fünfmal von einem Benutzer an einen anderen weitergeleitet wurden, können fortan nur noch an einen einzelnen Chat und nicht mehr an mehrere Unterhaltungen gleichzeitig weitergeleitet werden.

WhatsApp: Was bedeutet der Doppelpfeil?

Die betroffenen Nachrichten sind mit einem Doppelpfeil markiert. Das Symbol ist nicht neu, WhatsApp kennzeichnet damit schon seit knapp zwei Jahren häufig weitergeleitete Nachrichten, bislang konnte man diese aber noch an bis zu fünf Chats gleichzeitig weiterleiten. In der Folge ging die Zahl der Weiterleitungen weltweit um rund ein Viertel zurück.

In den letzten Wochen habe man jedoch eine Zunahmen von weitergeleiteten Nachrichten festgestellt, die Fehlinformationen oder zweifelhafte Inhalte enthalten. Aus diesem Grund sehen sich die Betreiber zu drastischeren Schritten veranlasst.

Nachrichten und Anrufe auf WhatsApp sind standardmäßig Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Dementsprechend kennt das Unternehmen die Inhalte der Nachrichten nicht, doch lassen sich wiederholte Weiterleitungen anhand des in der Regel eindeutigen digitalen Fingerabdrucks erkennen, den eine über WhatsApp verschickte Nachricht hinterlässt.