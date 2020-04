Microsoft Teams künftig mit Rundum-Paket für Familien

Microsoft Teams ist heute mit der schlichten Update-Beschreibung „Allgemeine Fehlerbehebungen und verbesserte Leistung“ in Version 2.0.6 erschienen. Wir wollen aber nicht ausschließen, dass hier unter der Haube schon erste Vorbereitungen für den Start von Microsoft 365 laufen. In zwei Wochen wird sich mit der Umbenennung von Office365 zu Microsoft 365 auch der Funktionsumfang des Software-Pakets nennenswert erweitern.

Bei gleichbleibendem Preis packt Microsoft hier besonders auf die Nutzung in der Familie abgestimmte Funktionen hinzu. Microsoft Teams soll zum digitalen Familienmanager aufsteigen und von der Einkaufsliste bis zur gemeinsamen Reiseplanung alles ermöglichen:

In Teams können Sie jetzt noch einfacher gemeinsame Einkaufslisten erstellen, Termine buchen, Geburtstagspartys planen und Familienkalender verwalten. Teams ist die ideale Plattform zum Chatten, Koordinieren und Verteilen von Aufgaben, ohne dass Ihnen etwas entgeht. Mit Teams lassen sich Reiserouten, Packlisten und To-do-Listen von mehreren Personen an einem Ort organisieren. So erhält jeder Zugang zu allen Details, und die Planung geht noch leichter von der Hand.

Darüber hinaus will Microsoft in Teams eine Verwaltungsfunktion für Passwörter, Log-ins und Bonusprogrammnummern sowie die Möglichkeit zum Teilen der Standorte von Familienmitgliedern integrieren. Später im Jahr will Microsoft mit einer neuen iOS- und Android-App namens „Family Safety“ zusätzliche Möglichkeiten bieten, darunter eine Option zur Verwaltung der Bildschirmzeit der Kinder auf Windows-PCs, Android-Geräten und der Xbox.

Realistisch betrachtet ist der von Microsoft für das Familien-Abo angesetzte Jahrespreis von 99 Euro beim Blick auf den versprochenen Leistungsumfang absolut in Ordnung. Setzt man dann noch auf die hoffentlich auch in Zukunft regelmäßig verfügbaren Sonderaktionen, muss man eigentlich nicht mehr viel nachdenken. Auch heute Abend kann man die 6-Personen-Lizenz Office 365 Home wieder für 53 Euro und damit quasi zum halben Preis bekommen.