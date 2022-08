Apples Foto-Workhops: Neues Video erklärt Beleuchtungs- und Lichteffekte

Die „Today at Apple“-Workshops mit dem Titel „Foto Tour: Mach unterwegs Porträtfotos“ begleitend, hat Apple im Rahmen seiner Videoreihe mit Tipps und Tricks rund um die iPhone-Fotografie ein neues Video veröffentlicht. In der neuen Folge geht es vor allem darum, wie man die sommerlichen Lichtverhältnisse bestmöglich ausnutzt und auch als gestalterisches Mittel verwendet.

Das neue Apple-Video befasst sich fast sieben Minuten lang mit dieser Thematik und lässt unter anderem professionelle Fotografen und Gestalter wie Eddy Chen ihre Tipps beisteuern. Letzterer befasst sich besonders mit der Verwendung des Porträtmodus, der Tiefensteuerung und des Nachtmodus bei der iPhone-Fotografie.

Die Videos mit besonderen Tipps und Tricks rund um die iPhone-Fotografie veröffentlicht Apple wohl nicht zuletzt auch deswegen, weil die Workshop-Termine in den Apple Stores in der Regel sehr begrenzt sind und jeweils auch nur eine geringe Zahl an Teilnehmern zugelassen wird. Schade eigentlich, denn die kostenlosen Trainings bieten sich auch besonders dazu an, sich einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit von Apples teuersten iPhone-Modellen zu verschaffen. Man muss nämlich nicht zwingend sein eigenes iPhone mitbringen, sondern kann sich stattdessen auch ein aktuelles Modell von Apple zur Verfügung stellen lassen:

Vom Selfie bis zum Gruppenbild: Auf unserer Tour fotografieren wir mit dem iPhone Menschen in Alltagssituationen. Dabei üben wir, wie wir unser Motiv mit Porträtmodus und Porträtlicht am besten in Szene setzen. Bring dein iPhone mit oder probier unser neuestes Modell aus. Für alle, die gern Fotos machen.

Apple hat über die vergangenen Monate hinweg bereits etliche weitere Fotografie-Workshops für das iPhone in Videoform veröffentlicht, leider bislang jeweils nur in englischer Sprache. So haben wir im vergangenen Jahr bereits Abhandlungen zum Thema Nachtaufnahmen und der Bearbeitung der Aufnahmen gesehen. Zuletzt hat sich ein Apple-Workshop dem Thema Videomontage und Kinomodus gewidmet.