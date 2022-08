Papers, Please: Dystopisches Erfolgsspiel erreicht das iPhone

Vor dezenter Geräuschkulisse und mit minimaler Pixelgrafik gilt es in Papers, Please den Grenzübergang zu überwachen und nur Einreisende durchzuwinken, die mit validen Dokumenten unterwegs sind bzw. jenen die Einreise zu verwehren, die keine Bestechungsgelder zahlen wollen, nur schlecht gefälschte Ausweise besitzen oder gegen die geltenden Einreiseregeln verstoßen würden. Dabei stehen nicht nur die Reisenden unter Druck, sondern auch die Person des Grenzers, der Geld für das Überleben seiner Familie verdienen muss.

In „Papers, Please“ schlüpft ihr in die Rolle eines Grenz-Kontrolleurs, der die Einreisen in einen fiktiven, Ostblock-Staat überwacht und dabei ein sich nahezu täglich änderndes Regelwerk im Blick behalten muss.

