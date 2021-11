Apples eigene Modem-Chips sollen mit dem iPhone 15 kommen

Mit der Produktion eigener Modem-Chips für das iPhone will sich Apple weiter von der Abhängigkeit von externen Anbietern lösen. Berichten aus Branchenkreisen zufolge kooperiert der iPhone-Hersteller diesbezüglich mit dem Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). In der Folge sei im Jahr 2023 dann der Umstieg auf eigene 5G-Modem-Chips geplant.

Chip-Entwicklung für Apple (Bild: Apple)

Bislang ist Apple bei der Beschaffung von Modem-Chips besonders auf den Branchenriesen Qualcomm angewiesen. Die beiden Konzerne führten zeitweise einen erbitterten Streit über Lizenzverstöße, einigten sich aber vor zwei Jahren und schlossen damit verbunden zunächst bis 2025 befristete Lizenz- und Liefervereinbarungen ab.

Bei Qualcomm scheint man mittlerweile schon fest mit einem Absprung von Apple zu kalkulieren. Das Unternehmen hatte zuletzt bereits prognostiziert, dass sein Marktanteil bei der Fertigung von iPhone-Modems in zwei Jahren auf etwa 20 Prozent sinken werde.

Apple macht kaum einen Hehl draus, dass man sich weiter unabhängig von externen Herstellern machen will. TSMC dient hier bei wie bereits bei den Apple-eigenen Haupt-Recheneinheiten für Mobilgeräte und Macs als Auftragsfertiger. Die Entwicklung nimmt der iPhone-Hersteller ganz offensichtlich selbst in die Hand.

Apple hat in Deutschland massiv in Entwicklung investiert

In den vergangenen Jahren hat Apple bereits mehrere Milliarden für einen entsprechenden Ausbau der eigenen Kapazitäten investiert. Unter anderem hat in diesem Zug das Smartphone-Modem-Geschäft von Intel mit rund 2.200 Mitarbeitern den Besitzer gewechselt. In diesem Frühjahr hat der Konzern dann den Aufbau seines „Europäischen Zentrums für Chip-Design“ und damit verbunden die Investition von mehr als einer Milliarde Euro am Standort München angekündigt. In der bayerischen Landeshauptstadt hat Apple zuvor bereits 2018 mit der Übernahme des deutschen Technologieunternehmens Dialog Semiconductor Schlagzeilen in dieser Richtung gemacht.