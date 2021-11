Apple hat erste „Threat Notification“-Warnmeldungen verschickt

Apple wollte sich Reuters zufolge bislang nicht zu dem Sachverhalt äußern. Fakt ist, dass die Benachrichtigungen unmittelbar auf eine entsprechende Ankündigung Apples folgen. Der iPhone-Hersteller hatte im Anschluss an seine Klage gegen den Spionagesoftware-Anbieter NSO Group bekannt gegeben , dass man gefährdete Personen künftig mit solchen Bedrohungsbenachrichtigungen vor staatlich geförderten Angriffen warnen werde. Wie Apple derartige Vorgänge entdeckt, bleibt unbekannt. Die entsprechenden Warnungen werden sowohl per E-Mail als auch über iMessage verschickt und zudem beim Besuch der Webseite appleid.apple.com angezeigt.

Apple führt den Betroffenen gegenüber weiter aus, dass die Angriffe offenbar gezielt aufgrund ihrer Person oder ihrer Tätigkeit erfolgen. Das in den Mitteilungen skizzierte Gefahrenpotenzial lässt sich als direkten Hinweis auf die Pegasus-Software der mittlerweile von Apple verklagten NSO Group deuten. So sei nicht auszuschließen, dass die Angreifer aus der Ferne auf das iPhone und die darauf gespeicherten Daten zugreifen oder mithilfe von Kamera und Mikrofon sogar Überwachungsfunktionen nutzen können.

In den unter anderem per E-Mail zugestellten Warnhinweisen weist Apple die Betroffenen darauf hin, dass sie sich allem Anschein nach im Visier staatlich finanzierter Angreifer befinden und diese aus der Ferne auf ihre iPhone-Daten zugreifen wollen.

