Deutschlands größter Automobil-Club, der in München registrierte ADAC, bietet insgesamt vier Mitgliedschaften an. Neben der kostenlosen ADAC-Mitgliedschaft für junge Leute bis zum 23. Lebensjahr, dürfte die reguläre Mitgliedschaft für 54 Euro im Jahr zum populärsten Tarif zählen, der den Nutzung der vom ADAC bereitgestellten Pannen- und Unfallhilfe in Deutschland ermöglicht.

An 365 Tagen im Jahr ADAC Medical: Medizinische Beratung per App für Mitglieder

