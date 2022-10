iPhone reagiert nicht mehr: Neustart-Tastenkürzel muss teils mehrfach gedrückt werden

Der erzwungene Neustart erweist sich bei iPhone-Problemen häufiger als Retter in der Not und funktioniert normalerweise auch direkt beim ersten Versuch. Allerdings ist die dafür benötigte Tastenkombination bei den neueren iPhone-Modellen etwas aufwändiger geworden.

Was tun, wenn das iPhone keinen Mucks mehr macht und sich das Gerät weder durch Drücken der Seitentaste noch durch das Verbinden mit einem Ladegerät wieder zum Leben erwecken lässt? Apple schlägt in solchen Fällen vor, es mit einem erzwungenen Neustart zu versuchen, doch zumindest teilweise führt auch dieser in der Regel letzte Weg nicht direkt zum Erfolg. Verschiedene iPhone-Nutzer berichten, dass sich die hierfür nötige Tastenkombination unzählige Male drücken mussten, bis sie am Ende doch noch einen Neustart des Geräts veranlassen konnten.

