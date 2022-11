AppleCare+: iPhone-Käufer müssen sich entscheiden

Kommt AppleCare+ für euch grundsätzlich noch in Frage, so steht die Zusatzversicherung in zwei Varianten zur Auswahl bereit.

Ob eure iPhone 14-Geräte grundsätzlich noch in der Lage sind, um den Zusatzschutz von AppleCare+ ergänzt zu werden, lässt sich in den iPhone-Einstellungen prüfen. Besucht hier den Bereich Einstellungen > Allgemein > Info > Eingeschränkte Garantie.

Zu neu erworbenen Produkten lässt sich Apples Zusatzversicherung lediglich direkt zum Kauf oder in den ersten 60 Tagen nach der Bezahlung eines Produktes ordern. Ist dieser Zeitraum verstrichen, kann die Zusatzversicherung nicht mehr gebucht und entsprechend auch nicht mehr in Anspruch genommen werden.

