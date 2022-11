iPhone-Plakat statt Sonnenlicht: Apple-Reklame hängt regelwidrig

In einem ähnlichen Fall war der Berliner Bezirk Neukölln nach Mieterprotesten kürzlich gegen ein nicht genehmigtes Riesenplakat vorgegangen und hatte die Entfernung durch die zuständige Werbefirma durch Androhung eines Zwangsgeld in Höhe von 25.000 Euro innerhalb einer Woche durchgesetzt.

Nach Angaben des zuständigen Bezirksstadtrates Fabian Schmitz-Grethlin sei die Gerüst-Plakatwand mit der iPhone-Tapete bereits bekannt. Der verantwortliche Werbetreibende halte sich nicht an die geltenden Regeln und müsse jetzt in einem vergleichsweise langwierigen Verwaltungsverfahren zum Handeln motiviert werden. Nach Aufforderung und Anordnung sieht das Gesetz noch ein Bußgeldverfahren vor – ob das strittige Plakat auch nach dessen Abschluss noch Werbung für das iPhone 14 machen wird, ist unklar.

Keine Sonne, kein Ausblick und eine Plane vor dem Fenster: In der Kantstraße in Berlin-Charlottenburg sind Mieter:innen verärgert, weil ihnen seit Monaten Werbung die Sicht aus der Wohnung versperrt. https://t.co/yYUSo43QRQ #berlin #werbung #mieter pic.twitter.com/2keFEYF6bw

