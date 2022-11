Microsoft Office für iOS: Deep-Scan-Funktionen jetzt verfügbar

Aktuell kostet der 15-monatige Familien-Zugriff auf Office, also die Nutzung für bis zu sechs Personen, 76 Euro auf Amazon . Im Rahmen der Black-Friday-Angebote dürfte dieser Preis in den kommenden Tagen noch mal unterboten werden.

Microsoft beschreibt die neue Funktion in dem Hilfedokument „ Übersetzen von Text auf Bildern “ und erklärt hier auch wie sich der neue „Deep-Scan-Flow“ in der Office-Applikation aktivieren lässt.

Sind entsprechende Inhalte geöffnet, bietet die Office-App einen Symbol für den „Deep-Scan-Flow“ an, das Textinhalte in Grafiken auswählbar werden lässt und so die weitere Bearbeitung entsprechender Textpassagen ermöglicht.

So befähigen die Deep-Scan-Funktionen die Office-App dazu Textinhalte aus Bildern zugänglich zu machen, die in Office-Dokumenten eingebettet sind. Diese Inhalte lassen sich kopieren, durchsuchen, teilen und auch übersetzen.

Entsprechend freuen wir uns über die Weiterentwicklung der offiziellen Office-App, die in der jetzt verfügbaren Version 2.67 nun die sogenannten Deep-Scan-Funktionen integriert hat und damit fortan ein deutlich umfangreicheres Foto-Verständnis an den Tag legen wird.

