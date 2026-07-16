Jetzt offiziell: OnePlus zieht sich aus Europa zurück

Nach den Gerüchten der vergangenen Tage ist es jetzt offiziell: OnePlus zieht sich aus Europa und Nordamerika zurück. Die bekannte Android-Marke wird in beiden Regionen keine neuen Smartphones, Tablets oder anderen Geräte mehr auf den Markt bringen.

Oppo hat die Entscheidung gegenüber The Verge bestätigt und spricht von einer neuen strategischen Ausrichtung. Die Marke OnePlus soll stärker in den Mutterkonzern integriert werden. Wo OnePlus künftig außerhalb Chinas noch aktiv bleibt, wollten die Verantwortlichen nicht konkret sagen.

Support für vorhandene Geräte bleibt

Besitzer eines OnePlus-Geräts sollen zunächst keine unmittelbaren Nachteile haben. Oppo verspricht, bestehende Garantieansprüche, Reparaturangebote und Kundendienstkanäle aufrechtzuerhalten. Auch zugesagte Produkt- und Sicherheitsupdates sollen weiter ausgeliefert werden.

Der Rückzug bedeutet daher nicht, dass bereits verkaufte Smartphones sofort ohne Unterstützung dastehen. Neue Modelle wie das erwartete OnePlus 16 werden in Europa aber voraussichtlich nicht mehr offiziell erscheinen. Vorhandene Lagerbestände könnten zunächst weiter verkauft werden.

ColorOS ersetzt OxygenOS

Eine sichtbare Änderung erwartet bestehende Nutzer bei der Software. OnePlus-Geräte in Europa und Nordamerika sollen in den kommenden Monaten von OxygenOS auf Oppos ColorOS umgestellt werden. Beide Systeme teilen schon heute große Teile ihrer technischen Grundlage, unterscheiden sich aber weiterhin bei Gestaltung und einzelnen Funktionen.

Oppo zufolge soll eine Rückkehr zu OxygenOS möglich bleiben. Wie es nach einem solchen Wechsel mit weiteren Sicherheits- und Systemupdates aussieht, wurde bislang jedoch nicht genauer erläutert.

Oppo bleibt in Europa aktiv

Oppo selbst hält am europäischen Markt fest und will seine Präsenz hier sogar ausbauen. Der Konzern verkauft unter eigenem Namen Smartphones, Tablets und Zubehör. Zuletzt hatten wir unter anderem das besonders dünne Falt-Smartphone Oppo Find N5 vorgestellt.

In den USA plant Oppo dagegen weiterhin keinen regulären Markteintritt. Dort verschwindet mit OnePlus somit eine der wenigen direkt verfügbaren Marken des Konzerns vollständig.

Für den europäischen Smartphone-Markt ist der Abschied durchaus überraschend. OnePlus hatte sich zunächst mit leistungsstarken und vergleichsweise günstigen „Flagship-Killern“ einen Namen gemacht. Später näherte sich die Marke bei Ausstattung und Preisen zunehmend den etablierten Premiumanbietern an. Nun übernimmt Oppo selbst die Rolle als zentrale Konzernmarke im Wettbewerb mit Apple, Samsung und Google.