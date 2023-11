Apple will künftig den RCS-Standard unterstützen

Apple überrascht mit der Ankündigung, künftig den Standard Rich Communication Services (RCS) unterstützen zu wollen. RCS ist eine Weiterentwicklung des SMS-Standards und ermöglicht plattformunabhängig Funktionen wie Gruppen- und Audio-Chats sowie Dateiübertragungen. Dedizierte Messaging-Anwendungen wie iMessage, WhatsApp oder Signal sind dem RCS-Standard sowohl mit Blick auf ihre Funktionen wie auch verfügbare Sicherheitsfunktionen teils weit überlegen. Als Ersatz für den Uralt-Standard SMS wäre der Umstieg auf RCS allerdings in jedem Fall zu begrüßen.

Apple hat jetzt in einer an das Nachrichtenmagazin Bloomberg und weitere Medien ausgegebenen Stellungnahme die Unterstützung von RCS Universal Profile für das kommende Jahr angekündigt. Man sei der Ansicht, dass dieser Standard gegenüber SMS und MMS eine bessere Interoperabilität biete.

Grüne Sprechblasen künftig als RCS statt SMS

Diese Wortwahl Apples könnte zumindest ein Stück weit ein Hinweis darauf sein, woher das plötzliche Umdenken kommt. Apple sieht sich vor allem in Europa mit teilweise strikten Auflagen zur Vermeidung von Monopolsituationen konfrontiert. Ein Teil der in diesem Zusammenhang diskutierten Themen ist die Forderung nach Interoperabilität im Messenger-Bereich. Zwar hätte die Adaption von RCS keinen Einfluss auf die Nutzbarkeit von iMessage, könnte jedoch die argumentative Basis Apples in dieser Diskussion stärken. Die Einführung könnte im Rahmen von iOS 18 über die Bühne gehen.

Kein Ersatz für iMessage

Apple hat im Rahmen der Ankündigung betont, dass RCS parallel zu iMessage angeboten werden soll und iMessage weiterhin das beste und sicherste Messaging-Erlebnis für Apple-Kunden bieten werde.

Noch vor einem Jahr hat Apple-Chef Tim Cook auf die Frage nach einer Unterstützung von RCS geantwortet, dass dies unwahrscheinlich sei und einem Apple-Kunden, der seiner Android nutzenden Mutter Videos senden wollte empfohlen, ihr doch ein iPhone zu kaufen.

Apples Verhältnis zu RCS war auch in dieser Woche wieder Thema, als der Smartphone-Hersteller Nothing eine eigene iMessage-Implementierung für sein Android-Betriebssystem angekündigt hat.