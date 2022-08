Das iPhone 14 soll in diesem Jahr in vier verschiedenen Varianten erscheinen, allerdings fällt das iPhone mini damit verbunden ziemlich sicher aus dem Programm . Stattdessen setzt der Hersteller den bisherigen Erwartungen zufolge ausschließlich auf die Bildschirmgrößen 6,1 Zoll und 6,7 Zoll und damit verbunden eine Standardversion des iPhone 14 und des iPhone 14 Pro sowie jeweils eine größere Max-Version der beiden Geräte.

Der 16. September findet auch in dem aktuellen Bloomberg-Artikel Erwähnung. Gurman zufolge wurden einzelne Mitarbeiter in Ladengeschäften bereits angewiesen, sich auf eine große neue Produktveröffentlichung an diesem Tag vorzubereiten. Hierzulande war diesbezüglich bislang noch nichts zu vernehmen. Insbesondere die mit Apple kooperierenden Mobilfunkanbieter wie Telekom, Vodafone und O2 sind in der Regel frühzeitig über den Verkaufsstart neuer Modelle informiert.

Wir hatten mit Blick auf die vergangenen Jahre bislang den 13. September ins Auge gefasst. Der nun von Gurman genannte 7. September ist der Mittwoch in der Vorwoche, damit verbunden könnte Apple die neuen iPhone-Modelle bereits vom 9. September an zur Vorbestellung anbieten und den darauffolgenden Freitag, 16. September als Datum für den Verkaufsstart terminieren.

Bloomberg-Infos Apple will das iPhone 14 bereits am 7. September vorstellen

Insert

You are going to send email to