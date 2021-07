Apple Watch und iPhone: Gegenseitiges Entsperren läuft nicht immer rund

Apple bietet einerseits die besagte Option zum Entsperren einer Apple Watch mit dem iPhone an. In den Einstellungen der Uhr könnt ihr festlegen, dass die Apple Watch beim Entsperren des iPhones ebenfalls freigegeben wird, und so lange man sie am Arm trägt auch keine Eingabe des Passcodes mehr erforderlich ist. Diese Möglichkeit besteht unabhängig davon, ob das verbundene iPhone über Touch ID oder Face ID verfügt. Besagter Fehler trat Apple zufolge allerdings nur im Zusammenspiel mit dem Fingerabrducksensor auf.

Das Feedback aus Leserkreisen zu den Auswirkungen des Updates diesbezüglich ist allerdings gemischt. Es gibt etliche Nutzer, die auch nach der Installation von iOS 14.7.1 über entsprechende Probleme klagen. Allerdings muss man in diesem Zusammenhang auch besonders darauf achten, die in diesem Bereich vorhandenen ähnlichen, aber dennoch grundlegend unterschiedlichen Funktionen nicht zu verwechseln.

