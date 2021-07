Fehler in iOS 14.7 verhindert automatisches Entsperren der Apple Watch

Ein Fehler in dem gestern von Apple veröffentlichten Update auf iOS 14.7 kann dafür sorgen, dass das automatische Entsperren der Apple Watch im Zusammenspiel mit einem iPhone mit Touch-ID-Sensor nicht mehr funktioniert. Apple bestätigt den Fehler mittlerweile auch mit in neu veröffentlichten Support-Dokument.

Mithilfe der in den Einstellungen der Apple Watch verfügbaren Funktion „Mit iPhone entsperren“ könnt ihr festlegen, dass die Uhr beim Entsperren des iPhones ebenfalls entsperrt wird, und so lange man sie am Arm trägt keine Eingabe des Passcodes erforderlich ist. Apple teilt nun mit, dass diese Funktion in Verbindung mit Geräten mit Touch ID „durch ein Problem in iOS 14.7 beeinträchtigt wird“. Sprich: Die Uhr bleibt auch dann gesperrt, wenn ihr das iPhone per Fingerabdruck entriegelt habt.

Wenn der Fehler auftritt, kommt ihr nicht darum herum, euren bei der Installation der Uhr vergebenen Passcode manuell auf der Apple Watch einzugeben. Hat man diesen Vergessen, ist das Zurücksetzen der Apple Watch die einzige Alternative.

Apple arbeitet bereits an einer Fehlerbehebung und will diese mit einem künftigen Software-Update – vermutlich dann iOS 14.7.1 – bereitstellen