Spotify wächst ordentlich: 165 Millionen zahlende Abonnenten

Im Jahresvergleich freut sich Spotify über 20% mehr zahlende Premium-Abonnenten und fährt gleichzeitig die eigenen Marketing-Anstrengungen zurück. Testangebote der „mid-year promotional campaign“ wurden in diesem Jahr nur vier statt sechs Wochen angeboten, trafen aber dennoch auf einen regen Zuspruch. Inzwischen kooperiert Spotify unter anderem mit Paypal, dem Microsoft Gamepass, TikTok und Fortnite um kostenlose 3-Monats-Tests zu bewerben und so neue Stammkunden zu gewinnen.

In den begleitenden Medieninformationen zum jetzt veröffentlichten Earnings Report zum Q2/2021 geht Spotify erneut auf den Ausbau des Podcast-Angebotes ein. Neben den 70 Millionen Songs, die im Spotify-Katalog angeboten werden, finden Hörer und Hörerinnen inzwischen auch knapp 3 Millionen Podcasts. Darunter befinden sich laut Spotify mehr als 70.000 deutschsprachige Formate – verglichen mit dem Vorjahresquartal sind dies mehr als dreimal so viel wie im Februar 2020.

