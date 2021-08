Apple Watch Series 7: Neuer Look und größeres Display

Während sich Apples Marketing im vergangenen Jahr vorwiegend auf den neu integrierten Blutsauerstoff-Sensor fokussierte, soll die Apple Watch in diesem Jahr als Design-Update punkten und auf einen Look setzen, der eine klare Zugehörigkeit zu den aktuellen iPhone- und iPad-Modellen erkennen lässt. Neue Sensoren und Gesundheits-Funktionen sollen hingegen nicht zu erwarten sein.

Demnach plane Apple in diesem Jahr mit zwei Modellen der Apple Watch Series 7 an den Start zu gehen, die mit Größen von 41 und 45 Millimeter erhältlich sein werden. Damit wächst das Display. Die diesjährige Generation der Apple Watch wäre damit einen Millimeter größer als die aktuelle Ausgabe, deren zwei Varianten bekanntlich mit Display-Diagonalen von 40 und 44 Millimeter antreten.

