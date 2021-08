Apple Watch Series 7 angeblich farbig und mit größerem Gehäuse

Wenn man einen Blick auf die auf diesen Informationen basierenden Renderings wirft, kann man den hier dargestellten Farboptionen durchaus etwas abgewinnen. Ob das Ganze am Ende aber tatsächlich so kommt, muss sich noch zeigen. Wenn alles gut läuft, wird Apple schon in drei Wochen die ersten neuen Produkte in diesem Herbst ankündigen, die Apple Watch Series 7 dürfte hier höchstwahrscheinlich gleich mit dabei sein.

Es wird ja allgemein erwartet, dass die Apple Watch in diesem Jahr wieder mit überarbeiteter Optik kommt. Im Gespräch sind hier leichte Veränderungen am Gehäuse sowie ein flacherer Bildschirm. Apple hätte zumindest die Möglichkeit, damit verbunden einmal mehr auch die Größe der Uhr zu verändern. Vergleichbar haben wir dies ja im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Apple Watch Series 4 im Jahr 2018 gesehen, damals hatte Apple die Abmessungen der Uhr von 38 und 40 mm auf 42 und 44 mm erweitert.

